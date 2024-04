El Barça hace una petición adicional de entradas a UEFA tras problemas venta 'online'

Sant Joan Despí (Barcelona), 30 abr (EFE).- El Barcelona ha hecho una petición adicional a la UEFA para conseguir más entradas para la final de la Liga de Campeones frente al Olympique de Lyon, el 25 de mayo en Bilbao, para poder atender la demanda de socios y otros colectivos que se han quedado sin ella por el sistema de venta 'online'.

Según confirmaron a EFE fuentes del club catalán, el Barça ha enviado el enlace exclusivo a los socios a través del portal 'InfoSocis', pero la web, gestionada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no estaba dotada de ningún mecanismo para discernir entre socios y no socios, de forma que no ha podido controlar quién accedía al enlace para comprar las entradas.

El Barcelona tenía que poner a la venta este martes, a partir de las 12:00 horas, las localidades de uso exclusivo para los socios, el miércoles a la misma hora las de los peñistas y el jueves las restantes para el público general.

Sin embargo, las 7.400 entradas que tenían que repartirse entre los tres días se han agotado en 30 minutos, ya que cualquier aficionado -socio o no del Barça- ha podido acceder a ellas.

La UEFA, que en marzo ya vendió 25.000 localidades de las aproximadamente 53.000 que tiene San Mamés cuando aún no se conocían los finalistas, había asignado 9.000 entradas a cada equipo.

Las 9.625 entradas que tenían que repartirse entre los tres días (al final no fueron 7.400 sino 2.617 entradas más liberadas por el Olympique) se han agotado en 30 minutos, ya que cualquier aficionado -socio o no del Barça- ha podido acceder a ellas.

A estas 9.625 localidades vendidas este martes hay que añadir 1.600 más que tiene en su poder el Barcelona y que destinará a los grupos de animación (250) y los compromisos que tiene el club (las 1.350 restantes).

Fuentes de la RFEF aseguraron a EFE que ofreció al Barça diversas opciones para filtrar el perfil de los aficionados que podían acceder a la compra y que como intermediaria de la UEFA gestiona la comercialización de las entradas, pero no a través de su web, sino utilizando un enlace que redirige al comprador a un canal de venta de localidades alojado en la empresa de 'ticketing' Onebox.

Esas mismas fuentes precisaron que se le ofreció tanto al Barça, como al club francés, varios modos de acceso a este canal de venta para que lo compartiesen como considerasen con los aficionados de sus respectivos equipos que quisiesen comprar las entradas.

A ese canal, podía accederse mediante número de socio, código único, código por usos, código genérico como pidió el Olympique de Lyon, o sin ningún filtro, que es lo que solicitó la entidad azulgrana, según la RFEF. EFE

1012139

jgc/gmh/vcm/omm/ism