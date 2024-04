Ayuso ve "necesario" que haya periodistas que "se planten ante tanta miseria moral y digan las cosas como son"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este martes que es "necesario" que haya periodistas que "se planten ante tanta miseria moral y digan las cosas como son". Así lo ha defendido la dirigente madrileña durante la presentación del libro 'La Temeraria', de la periodista Isabel San Sebastián, tras recalcar que "ejerce un periodismo para contar las cosas como son". "Sabe distinguir opinión de hechos, sin someterse a los gobiernos, siendo la voz de los ciudadanos, en especial de aquellos a los que se la quitan por distintos motivos. Un periodismo que no se presta a los juegos de poder, que no se pliega a la censura alguna, ni transcurre por los ríos del conformismo y el bienquedismo, tan cobarde y tan extendido en estos días", ha asegurado. Ayuso ha destacado también que San Sebastián "ha estado siempre frente a los desmanes autoritarios, de pie ante la mafia y la espiral del silencio que tanto se ha sufrido en su tierra". "Por eso, me representa", ha subrayado. Asimismo, ha elogiado la figura de la autora de esta novela, "que siempre estuvo al lado de la verdad, en favor de las víctimas de ETA y contra aquella miserable situación que aún abochorna y duele a tantos, aunque ahora pretenden decir que todo eso no existió y que mucho de lo que cuentan fueron gamberradas". Por otro lado, la dirigente madrileña ha explicado que cuando llegó como candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid "fue recibida por aquellos que van presumiendo de feminismo y fueron buscando el desprestigio personal o la inseguridad". "Cada vez que tomé una decisión en firme porque estaba convencida de ello, como en los momentos más difíciles de la pandemia, fui la temeraria y la que iba a contracorriente. Fue una defensa de la libertad y de la salud como se demostró después", ha lanzado.