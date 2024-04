Ayuso dice que se libra una "batalla por la libertad" y acusa a Lobato de ser "cómplice de lo que hace en La Moncloa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que se está librando una "batalla por la libertad" y ha acusado al secretario general del PSOE-M y portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, y ser "cómplice de lo que se hace en La Moncloa". Así lo ha lanzado durante el Pleno de Cámara regional, después de que Lobato le pidiese ser un "poco coherente" y no estar "hablando de Venezuela" con lo que ha hecho "con Telemadrid, con la Cámara de Cuentas y con su propio Consejo de Transparencia". Además, le ha pedido "gobernar Madrid y no dedicarse a insultar ni mentir". "O salimos del odio que predomina sobre un mínimo de cordialidad, de la mentira que predomina sobre la verdad, o nos vamos a cargar la democracia", ha clamado el socialista. En su turno, Ayuso ha acusado a Lobato de tratarla con "condescendencia" y usar "tono de telepredicador" para darle "ejemplo de democracia" mientras no deja de meter "en todos sus argumentos toda suerte de mentiras", como con las "listas de espera" o con lo sucedido en "las residencias". La presidenta madrileña ha criticado que estén siempre hablando de su familia, de su vida laboral, de cómo vive, de dónde está y qué hace. "Usted que ha estado retorciendo mi pasado, mi presente y mi entorno personal pleno a pleno, haciendo hasta el ridículo en la Fiscalía Anticorrupción, ¿por qué no pide un poco también de perdón?", ha preguntado a continuación, al tiempo que le ha acusado de "machacar" al expresidente de la Comunidad Joaquín Leguina. Ayuso ha afeado a Lobato que haya abandonado "sus responsabilidades de todos los madrileños" mientras ella defiende "a todos los españoles también a través de Madrid". "Si no se llega a poner al frente la pancarta el domingo y ser el más 'sanchista', se podría haber quedado fuera, que es como se la juega en cada Got Talent, en cada pleno aquí", ha lanzado, al tiempo que ha sostenido que está "preso" del escaño y "del sueldo que gana". "Hartos estamos los madrileños de sus pactos con Bilu, de los nacionalistas. Un punto y aparte dicen a partir de ahora... persecución de jueces, de medios de comunicación, de supuestos bulos, y eso sí, para librar a Madrid del fascismo, más de 30 años somos la capital del orgullo de la libertad, de las oportunidades, del talento, más de 30 años recibiendo a jóvenes de todas las comunidades autónomas donde gobiernan ustedes y empobrecen a manos llenas", ha señalado.