Ayuso define a Sumar como "muleta de Sánchez" y dice que sin él no tendrían "ni 4 escaños para hacer el mal que hacen"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha definido a Sumar como "la muleta" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que sin él en la Moncloa no tendrían "ni cuatro escaños para hacer el mal que están haciendo". "Tranquilícense que por ahora Médica Madre (la ministra de Sanidad, Mónica García) no va a volver a la Asamblea y le va a quitar el puesto. Siguen en el coche oficial y siguen desguazando España", ha lanzado Ayuso a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, partido que forma parte de la coalición de Yolanda Díaz a nivel estatal. Sobre la ministra de Trabajo y Economía Social ha apuntado que no la votan "ni en su pueblo", en referencia a los resultados electorales de los comicios autonómicos en Galicia, donde Sumar se quedó fuera del parlamento. Ha insistido a Bergerot en que se "tranquilice" porque "cada uno tiene su cometido, su dinerillo y su bienestar asegurado" porque hay "poder y mamandurria para el Gobierno de Sánchez durante un tiempo". Ayuso ha afirmado que Más Madrid es cada vez "mucho más dictatorial pidiendo guillotinas y haciendo listas negras contra los jueces": "¿Cuánto tiempo van a tardar en perseguir al juez que lo único que ha hecho es recibir información acerca de la mujer del presidente del gobierno? ¿Qué es de lo que se trata todo esto? De una grandísima trama de corrupción que ha habido 20 detenidos, pistolas, cocaína, dinero... Y solo se les ha pedido una cosa: ¿Pueden dar explicaciones? Y todo lo que han liado es simplemente porque no son capaces de darlas", ha cargado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Frente a las "cartillas de racionamiento" con las que "gestionan las dictaduras", ha reivindicado Madrid como "capital de la libertad, del orgullo, del talento y de los jóvenes". Ayuso ha remarcado que "las únicas trazas de fascismo" sobre las que "vive" la izquierda están en esos "manuales de resistencia y en esas leyes que están pactando con Bildu" para decir que España es "una dictadura y que tiene que haber bandos contra los que batallar". "De eso es de lo que viven, del franquismo, de la guerra, de los bandos, de hacer daño, de volver al pasaje, de dividir a los españoles que, por suerte, en esta región están más unidos que nunca que nunca en torno a la libertad (...) . Vayan asumiéndolo porque les quedan a ustedes muchos años de libertad y de prosperidad y de sentido común en esta Comunidad", ha augurado. MÁS MADRID: "RABIEN, SEÑORÍAS DEL PP" Frente a ello, Manuela Bergerot ha deslizado que este lunes, cuando Sánchez anunció que no dimitía, fue "un mal día" para la presidenta autonómica porque "su máquina del lodo no lo puede todo". "Los bulos y las denuncias fake no tumban presidentes del gobierno en España. Sus armas no alcanzan para dar un golpe al mandato democrático. Rabien, señorías del Partido Popular, porque todos sus esfuerzos se ven vanos y aquí hay Gobierno para rato. Rabien, porque el pueblo progresista tiene hoy más motivos aún para defender la agenda del cambio. Rabien, porque ante su repertorio de acoso vamos a responder", ha lanzado la portavoz de Más Madrid. Ha proseguido señalando que el PP "ha vuelto a perder" cuando pensaban que "estaban a punto de ganar, exactamente igual que el 23 de julio". "Los de 'Que te vote Txapote' y 'Me gusta la fruta' van a tener que aprenderse las reglas de la democracia", ha enfatizado. Bergerot ha subrayado que en un año de mayoría del PP "solo han hecho dos cosas: blindar su poder ejecutivo sin fiscalización y recortar derechos LGTBI". Cree que ese será "el legado" de Ayuso junto a "las ocurrencias que la hicieron famosa". Por último, ha vuelto a reclamar que se reforme el Consejo General del Poder Judicial, que debe "dejar de ser un club de élite". " Aquí hay una disputa sobre el futuro de nuestra democracia. O se convierte en el cortijo de los que se creen que el poder les pertenece por gracia divina, o se ensancha el camino de la gente común, de quienes necesitan una vivienda para vivir, de quienes confían en lo público como garantía de bienestar e igualdad. Nosotros lo tenemos claro", ha zanjado.