Aragonès exhibe su propuesta de financiación y ve "estrafalaria" la de Junts

El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha exhibido este martes su propuesta de financiación porque cree que podrá ofrecer mejores servicios públicos a la ciudadanía, y ha calificado de "estrafalaria" el planteamiento de Junts. Ha recordado que su propuesta permitiría que la Generalitat recaudara todos los impuestos generados en el territorio catalán --51.961 millones anuales--, en una rueda de prensa junto a la vicepresidenta del Govern y 2 por Barcelona, Laura Vilagrà, y la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas. Ha indicado que ahora gestionan el 9% de los impuestos, y que el objetivo sería llegar al 100% para que, después, la Generalitat pagara al Estado por los servicios que presta en Cataluña y "una cuota de solidaridad" que por ahora no se sabe a cuanto ascendería. Sin embargo, ha criticado que la propuesta de Junts quiere coger aquello que no ha ejecutado el Estado y restarlo de la deuda: "Nos quedaríamos 10.000 millones por debajo de lo que ERC ya ha conseguido con la condonación parcial del FLA, de 15.000 millones". Ha asegurado que la propuesta de Junts es que solo se condonen 5.000 millones, porque es lo que no ha ejecutado el Estado en estos años en Cataluña, y ha ironizado que los de Carles Puigdemont "o no se han mirado los números o van detrás de las propuestas de ERC y copian mal". RECHAZA NEGOCIAR CON AYUSO Por otro lado, cree que la propuesta de consorcio que plantea el candidato del PSC, Salvador Illa, puede ser un "café para todos aguado", y ha rechazado que la financiación de Cataluña se tenga que negociar en una mesa en la que también participe la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aragonès ha asegurado que solo ERC "tiene los números en la cabeza y la experiencia" para lograr el mejor acuerdo en materia económica para Cataluña. CON LA MANO "ATADA A LA ESPALDA" Vilagrà ha lamentado que, en materia de financiación, Cataluña trabaja "con una mano atada a la espalda", y ha dicho que la propuesta de los republicanos cuenta con el apoyo del mundo empresarial y de más de 20 instituciones. Mas ha asegurado que si la Generalitat recauda los impuestos "habrá transparencia en los datos, rigurosidad y también justicia".