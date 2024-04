Aragonés acusa a Sánchez de aprovecharse de "la empatía" de la gente con un propósito "exclusivamente político"

El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pere Aragonès, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la "empatía" de la gente "para un propósito exclusivamente político" y ha calificado la decisión del líder socialista de seguir al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión como "una maniobra electoral más". "Lo digo de una forma muy clara, creo que es una maniobra electoral más", ha declarado Aragonès antes de asegurar que el líder socialista ha utilizado un "sentimiento que es natural de empatía para un propósito exclusivamente político" durante una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. De esta forma, Aragonés cree que "hemos asistido a una comedia de cinco días para intentar desviar el foco de la atención pública e intentar que sólo se hable de Pedro Sánchez", y ha denunciado que el presidente del Ejecutivo no hubiera realizado esta "maniobra" sin el contexto de la campaña electoral catalana. Asimismo, ha acusado a Sánchez de "practicar todo lo contrario a lo que se predica" ya que los socialistas catalanes no han firmado "un acuerdo para parar a la extrema derecha" promovido por ERC, Comunes, Sumar y Unidad Popular; y que el PSOE ha intentado "reducir la defensa de la democracia a Pedro Sánchez". Por otra parte, Aragonès ha confirmado que no han recibido respuesta sobre la denuncia interpuesta por su grupo ante la Junta Electoral Central (JEC) para que ésta valorara si es conforme a derecho la encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y prohibiera la entrevista de Sánchez en Televisión Española del pasado lunes por la noche.