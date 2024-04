Vox Aragón propone que la participación en actividades extracurriculares requiera la autorización de los padres

El diputado de VOX en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, ha propuesto este lunes que sea preceptiva la autorización de los padres para que los escolares participen en actividades extracurriculares en los centros, lo que defenderá este martes como proposición no de ley en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades. En rueda de prensa, Civiac ha señalado que esta es una iniciativa registrada junto con el PP para instar al Ejecutivo regional a "tomar medidas para asegurar la libertad de educación y desideologizar las aulas y los contenidos de las asignaturas que se imparten en la enseñanza no universitaria". PP y VOX abogarán, en la Comisión de Educación, por revisar el curriculum escolar "conforme a la legislación" y reforzar la inspección educativa para "garantizar que ninguna ideología forme parte de los contenidos curriculares o didácticos", ha continuado el diputado de VOX. "La libertad de educación no es una novedad, pero sí es preciso que se garantice su ejercicio, actualmente amenazado", ha aseverado Civiac, quien ha apelado a la Constitución de 1978 y la Declaración de Derechos Humanos de la ONU para reivindicar este derecho. Ha añadido que "el Gobierno de turno no puede violentar ese derecho que tienen los padres", de forma que "la enseñanza debe tener un carácter ideológicamente neutro", lo que "diferencia un régimen democrático de uno totalitario de partido único, tan del gusto del PSOE y sus socios". ASIGNATURA DE RELIGIÓN Además, Fermín Civiac ha anunciado otra iniciativa, que VOX quiere que se tramite en la sesión plenaria del 9 de mayo, para modificar el curriculum de bachillerato de forma que "no se discrimine a los alumnos que eligen matricularse en educación católica". "Pretendemos que se cumpla la legalidad, a la que en muchas ocasiones es ajena la práctica política del PSOE, y normalizar la asignatura de religión, que tiene que ser como las demás". Civiac se ha remitido a una sentencia dictada por el TSJA en 2017 para exigir que tanto en primero como en segundo de bachiller se imparta una hora semanal a los que elijan esta asignatura y los que no lo hagan cursen una asignatura optativa, indicando que los que sí la cursan reciben 32 horas de clase semanales, dos horas menos los que no lo hacen, "lo cual provoca innumerables problemas de organización en los centros". También ha pedido que la calificación en la asignatura de religión forme parte de la nota media de bachillerato. El diputado de VOX ha manifestado que "hay serias dudas, refrendadas por el TSJA, de que en Aragón no se están respetando los derechos de los alumnos que deciden matricularse en religión y no se están respetando los acuerdos Iglesia-Estado, además de que el curso pasado el Gobierno de Lambán y Faci decidió vulnerar esta sentencia con la excusa de la implantación de la ley educativa". Ha concluido afirmando: "Nos encontramos ante una bomba de mecha lenta que el Gobierno de Aragón tiene que ir desactivando igual que la bomba que dejó el Gobierno anterior en cuanto al transporte escolar o los auxiliares de educación".