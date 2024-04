Unas 5.000 personas se manifiestan frente al Congreso por la democracia, horas previas a la decisión de Sánchez

Alrededor de 5.000 personas --según datos de la Delegación del Gobierno-- se han manifestado bajo el lema 'Por amor a la democracia' en un recorrido que ha partido desde Atocha y que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados horas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante los medios para comunicar su decisión sobre su continuidad al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión. A la manifestación, que ha llamado a la movilización de la ciudadanía este domingo a las 19.00 horas para "defender la democracia frente a las falsedades de la derecha mediática", han acudido además la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón o la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, entre otros. Durante el recorrido, que ha durado alrededor de una hora y que ha partido desde Atocha en dirección al Congreso de los Diputados, se han podido escuchar diversos cánticos en apoyo a Pedro Sánchez pidiéndole que no dimita y que no se rinda. Además han mostrado su respaldo a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, coreando "Begoña, estamos contigo". Asimismo han resonado proclamas como "no pasarán" o "hay que parar la mafia judicial". A la llegada al Congreso se ha escuchado también el himno del PSOE en apoyo al presidente, que mañana comunicará su decisión sobre si sigue o no al frente del Gobierno.