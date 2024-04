Unanimidad en el Ayuntamiento para instar al Gobierno a llamar al aeropuerto 'Valladolid-Miguel Delibes'

El Pleno ordinario del mes de abril del Ayuntamiento de Valladolid, celebrado este viernes, ha aprobado instar al Gobierno de España a que cumpla con el cambio de nombre del aeropuerto de Valladolid por 'Aeropuerto de Valladolid- Miguel Delibes'. Blanca Jiménez, por parte del Partido Popular, ha defendido que Miguel Delibes es "hijo predilecto de la ciudad", a lo que ha añadido que desde el Partido Popular traen una moción "seria y razonable" a este pleno, y lo es "porque Valladolid representa a Castilla y León". Asimismo, la 'popular' ha aseverado que "no es una ocurrencia cambiar el nombre cuando se aprobó en el Congreso y el Senado hace 4 años, y en este tiempo ya se han realizado otros 7 cambios de nombre". Así, ha adelantado que votarán a favor de la enmienda presentada por VTLP para llamar a la estación de trenes 'Concha Velasco'. Racionero ha afirmado que "no es la primera vez que se hace esta petición, y desde VTLP consideran que su nombre debería ir hacia algo más relacionado con la naturaleza". "Existen otras figuras de la literatura de Valladolid que también merecen este tipo de reconocimientos como Rosa Chacel o Lola Herrera", ha aseverado. Del grupo municipal Vox, Alberto Cuadrado, ha afirmado que desde el partido que representa se opina que el aeropuerto debería llamarse 'Aeropuerto-Villanubla-Miguel Delibes', a lo que ha añadido que les parece "más importante" cambiar nombres de ciertas calles como la de Ernesto 'Che' Guevara. La socialisa 'Charo' Chávez ha expresado que es "indudable el cariño que tiene Valladolid a la figura del escritor" y ha añadido que desde el PP "solamente traen esta moción porque el ministro Óscar Puente ha anunciado la intención de cambiar el nombre a la estación de trenes". "Esta propuesta no tiene relevancia ni importancia en la ciudadania, ni siquiera en la familia de Delibes", ha concluido. Por parte del Grupo Municipal Vox, la moción para solicitar al Ministerio de Cultura la entrega de los restos de Diego Sarmiento de Acuña para su enterramiento en la iglesia de San Martín, e instar al Arzobispado y al Ministerio de Cultura la colocación de sendas placas informativas, respectivamente, junto al nuevo enterramiento en la iglesia de San Martín. Esta ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Popular y de Vox, y en contra del PSOE y VTLP. Por otro lado, el PSOE ha presentado una moción sobre que el Ayuntamiento adquiera las viviendas de la calle Canal, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Duero, la cual ha sido rechazada con los votos a favor de de VTLP y PSOE y en contra de Vox y PP. LEY DE CONCORDIA Los grupos municipales del PSOE y VTLP han presentado dos mociones referentes a instar a la Junta de Castilla y León a que retiren la proposición de Ley de Concordia y que mantengan el Decreto de Memoria Histórica y Democrática. La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha presentado ambas mociones en conjunto, y ha defendido que desde ambos partidos se cree que se puede llegar a un consenso en este tema en defensa de la Memoria Histórica, por ello, han solicitado que se cumpla y preserve el Decreto 9/2018 de 12 de abril. Víctor Martín, por parte del Grupo Vox, ha afirmado en esta línea que desde su partido se encuentran en desacuerdo con que este debate se realice en el Ayuntamiento porque "la historia se estudia pero no se legisla". "La memoria es algo subjetivo que no debe ser objeto de Ley, y la sociedad debe vivir en concordia", ha resaltado. El 'popular' Rodrigo Nieto, ha destacado que con este tipo de mociones, los partidos de la oposición "buscan la confrontación" y ha aseverado que votarán sí a los puntos 2 de ambas mociones que tratan sobre que "el Ayuntamiento de Valladolid colabore con todos los grupos memorialistas para facilitar el acceso a las fuentes, documentación y espacios necesarios para los trabajos de recuperación"; y a que "el Consistorio reconoce la aportación del gobierno del presidente Juan Vicente Herrera y del vicepresidente y exconcejal de este Ayuntamiento, José Antonio de Santiago Juárez, a la causa de la Memoria". El Portavoz del Partido Socialista, Pedro Herrero, ha acusado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, de posicionarse "del lado de los verdugos" al desmarcarse de ciertos actos relacionados con la Memoria Histórica. "No se puede defender la historia democrática y estar del lado del franquismo a la vez", ha remarcado. Tras el debate, los puntos 1 y 3 de la moción de VTLP ha sido rechazada con los votos a favor de estos mismos y PSOE, y votos en contra de Vox y el Partido Popular, al igual que el punto 1 de la moción presentada por el Partido Socialista, que se ha resuelto de la misma manera. AUVASA A continuación, el Partido Popular ha presentado ante el pleno una moción para encargar al interventor municipal la realización de una auditoria de la Sociedad Mercantil AUVASA que amplíe el alcance de la situación de la empresa a fecha de junio de 2023. Por parte de VTLP, Jonathan Racionero ha destacado que la marca del anterior equipo del gobierno es la transparencia en este tema y ha acusado al actual equipo de gobierno de falta de esta misma transparecia. Víctor Martín ha remarcado que existe una necesidad de realizar una auditoria externa de Auvasa y ha añadido que son conscientes de la importancia de Auvasa y que "todos quieren mejorar las condiciones de vida diarias de los Vallisoletanos y trabajar en el futuro de la ciudad". El socialista Pedro Herrero ha calificado de "estrambótica" la decisión de hacer esta auditoría y ha aseverado que esta moción es "una puesta en escena para poner en duda al anterior equipo de gobierno". "El gobierno necesita excusas para explicar que son incapaces de gestionar los proyectos financiados con fondos europeos y hacerse con AUVASA", ha señalado. Por parte de los 'populares', Alberto Gutiérrez Alberca ha afirmado que cuando llegaron al gobierno de Valladolid se encontraron una situación "calamitosa". "Debe ser el pleno el que decida si hacer una auditoria y queremos que alguien determine dicha situación", ha remarcado, a lo que ha añadido que "el mayor coste de este Ayuntamiento era el gasto en transporte y por eso merece la pena que se pueda analizar este gasto, que todavía estaos pagando las deudas del anterior gobierno". PUENTE DE PONIENTE Pedro Herrero ha explicado que desde el Partido Socialista se presenta esta moción para descartar la ampliación del puente del Poniente y el traslado del carril bici del Paseo de Isabel la Católica para que el gobierno se replantee el gasto de 5 millones de euros en esta iniciativa. "Van a gastarse 5 millones en poner una alfombra roja para que entren más coches en la zona de bajas emisiones", ha resaltado. Además, el socialista ha añadido que también quieren que se deje de "fulminar" al carril bici y ha solicitado que destine ese dinero a otros fines que "de verdad ayuden a la ciudadanía". Racionero ha afirmado que solicitan más información sobre este proyecto y lo ha clasificado de "innecesario" porque se debe limitar el tráfico en el centro de la ciudad para "mejorar la salud de los vallisoletanos". Por parte de Vox, Irene Carvajal ha señalado que "los vallisoletanos en julio del 2023 rechazaron las políticas de VTLP y el PSOE porque obstaculizaban el movimiento de los ciudadanos por la ciudad", a lo que ha añadido que "el anterior gobierno colapsó las entradas a Valladolid e incluso imposibilizó el movimiento de ciertas ambulancias por Isabel la Católica, problema que está soliucionando el actual gobierno". Asimismo, Gutiérrez Alberca ha señalado que van a hacer llegar toda la información pertinente a los grupos de la oposición y ha explicado que en el pasado mandato los socialistas "no hicieron ningún puente ni pasarela de peatones", pero que "actualmente se oponen a las medidas de movilidad que se presentan ahora".