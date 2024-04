Puente pide a los "equidistantes" que no vuelvan a mirar para otro lado ante los insultos

Madrid, 29 abr (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho este lunes, tras la decisión de Pedro Sánchez de seguir en el Gobierno, que "la lucha no ha terminado" y ha llamado a los que ha denominado como "equidistantes", que no ha identificado, a no volver a mirar para otro lado ante los insultos contra políticos.

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar, junto al titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en un acto de homenaje a las víctimas españolas del nazismo en campos de concentración, Puente ha afirmado que esos "equidistantes" llevan "mucho tiempo mirando hacia otro lado" mientras se "insulta, agrede y vilipendia" a "un Gobierno legítimo elegido por los ciudadanos por las vías democráticas".

A su juicio, los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez también han servido para que algunos de esos "equidistantes" se den cuenta de que "no se puede seguir mirando para otro lado" y seguir equiparando "al que insulta con quién responde legítimamente ante los insultos".

Sin llegar a identificar a los "equidistantes", ha explicado que son por ejemplo aquellos a los que "hacía gracia" el "me gusta la fruta" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el que se llamara "traidor, felón o Falconetti" a Sánchez o el grito de "que te vote Txapote".

O los que han equiparado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, con ministros del Gobierno de España, que en su opinión es "equiparar a un delincuente convicto y confeso multi delincuente con ministros decentes".

Por otra parte, frente a quienes ven una estrategia detrás de la actuación de Sánchez, el ministro de Transportes ha "garantizado", porque es, ha subrayado, "de los que he estado cerca" del presidente del Gobierno, que "no ha habido ninguna estrategia" sino "una persona quebrada en su estado de ánimo, que necesitaba pararse a reflexionar".

También ha manifestado que es "evidente" que "más allá de que haya jueces de mayor o menor buena fe", es "indiscutible" que hay una "utilización espuria de la acción penal, de la jurisdicción penal", en este caso por denunciantes que se apoyan exclusivamente en recortes de prensa.

Para Óscar Puente, en resumen, hoy, tras la decisión de Sánchez de seguir al frente del Gobierno, "ha ganado la democracia, ha ganado la dignidad y ha ganado la verdad y han perdido los bulos, han perdido quienes pretenden subvertir el resultado democrático y legitimo de un Gobierno a través de mecanismos absolutamente inaceptables". EFE

esv/oli

(vídeo)