Puente niega una estrategia en la decisión de Sánchez y anticipa próximas medidas: "La lucha tiene que seguir"

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha asegurado que la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de continuar al frente del Gobierno después de un período de reflexión no responde a "ninguna estrategia", a la vez que ha adelantado que se tomarán medidas, aunque no ha concretado cuáles serán, y ha llamado a "seguir con la lucha". "La lucha no ha terminado, la lucha tiene que seguir, porque si hemos llegado hasta aquí es sobre todo como consecuencia de los actos de algunos", ha proclamado Óscar Puente en declaraciones a los periodistas después de conocer la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del Gobierno. Al ser preguntado por las reacciones del PP o de sus socios, como ERC, Puente ha señalado que "los de mala fe seguirán haciendo análisis de mala fe", garantizando que Sánchez no ha seguido "ninguna estrategia" en su decisión. "Soy de los que he estado cerca", ha explicado. En este contexto, ha expresado su satisfacción porque Sánchez se quede al frente del Gobierno: "Hoy ha ganado la democracia, ha ganado la dignidad y ha ganado la verdad y han perdido los bulos, han perdido quienes pretenden subvertir el resultado democrático y legítimo de un gobierno a través de mecanismos absolutamente inaceptables". PRÓXIMAS MEDIDAS Asimismo, ha apostado por tomar medidas concretas después de esta decisión de Sánchez tras su período de reflexión, mostrándose convencidos de que se van a cometer, aunque ha evitado concretar cuáles serán alegando que "no es el momento". El ministro Puente ha evitado "entrar al detalle concreto" después de que el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, señalara que forma parte de la "normalidad" que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias de investigación sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. "Lo que sí es evidente es que más allá de que haya jueces de mayor o menor buena fe que abren diligencias en este país, lo que es indiscutible es que hay una utilización espuria de la acción penal, de la jurisdicción penal. En este caso claramente por denunciantes que se apoyan exclusivamente en recortes de prensa y que admiten incluso públicamente que esas acusaciones pueden ser falsas. Con esos mimbres han acudido a la jurisdicción penal. La jurisdicción penal es una cosa muy seria y cuando se va a ella no se debe ir con el objetivo de erosionar al adversario político, sino con el único objetivo de que se haga justicia", ha denunciado Puente. CARGA CONTRA EL PP Asimismo, ha censurado que hay gente "claramente posicionada a la hora de difundir bulos, de amparar los insultos, incluso de practicarlos", reprochando a "quienes han mirado para otro lado durante un tiempo". "Al presidente legítimo de los españoles se le llamaba traidor, felón, falconeti, se nos gritaba en las calles que te vote txapote, algo, por cierto, impulsado desde instituciones públicas como la Comunidad de Madrid, o se llamaba hijo de puta al presidente del gobierno, después eso se trasladaba a un eslogan muy gracioso, el de me gusta la fruta", ha criticado Puente. Al respecto, ha asegurado que a ministros del Gobierno les han "equiparado" con el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. "Han equiparado a un delincuente convicto y confeso, multidelincuente, con ministros decentes del gobierno de España", ha sentenciado.