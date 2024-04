Presidente del CGPJ enmarca en la normalidad las diligencias sobre Begoña Gómez y ve "desproporcionada" la reacción

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha señalado este lunes que forma parte de la "normalidad" que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias de investigación sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Y ha considerado "desproporcionada" la reacción que ha motivado esa decisión judicial, por la que Pedro Sánchez canceló su agenda cinco días para reflexionar si seguir al frente del Ejecutivo. "Me limito a defender la actuación judicial. Me parece un poco desproporcionada la relación de causa-efecto que se ha producido", ha expresado Guilarte en declaraciones a los medios de comunicación en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, antes de presentar un debate sobre la situación del CGPJ, que acumula cinco años con el mandato caducado. Guilarte ha subrayado que si no hay argumentos para que la causa siga adelante, el juez la archivará, y ha lamentado que se está "generando mucho ruido". "Yo tengo que defender a los jueces y, además, no creo que haya ninguna cuestión que deba imputárseles. Ha habido una cierta normalidad en una actuación judicial que ha desencadenado un efecto gigantesco e insospechado. Lo que haya hecho el juez, bien hecho está, en principio", ha sostenido. Preguntado si el anuncio de Sánchez de que continúa como presidente del Gobierno puede facilitar la renovación del CGPJ, Guilarte ha llamado a "serenar un poco las cosas". "Hemos tenido unos días de mucha inquietud e incertidumbre, pero yo no creo que ayude mucho ahora porque, efectivamente, puede haber más conflictos. Se ha recargado bastante sobre el Poder Judicial esta situación y no es un clima muy propicio", ha indicado. Guilarte ha abogado por hacer un "pacto muy global" que abarque la renovación del CGPJ pero, también, "reorganizar las relaciones" del Poder Judicial con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. "Está todo muy deteriorado, se nos echan en cara un poco cuestiones que no debe ser así. Yo creo que hace falta un pacto muy global que incluya la renovación, pero hay que hablar de otras cosas", ha añadido. ADVIERTE DE CRISPACIÓN CONTRA EL PODER JUDICIAL Posteriormente, durante su intervención, el presidente interino del órgano de gobierno de los jueces ha señalado que ve una "terrible crispación en un amplio sector social contra el Poder Judicial". Guilarte ha manifestado que el Poder Judicial funciona con "relativa independencia" y hay que "defenderla". "La confrontación que veo que se está produciendo y que se está agudizando, y que creo que a partir de hoy quizás se agudice aún más, no es en absoluto buena para que exista un clima de sosiego, de tranquilidad, que renueve el CGPJ". "Lo digo sinceramente: frente a una acción relativamente irrelevante, objetivamente irrelevante, sin entrar en las personas, como es la apertura de las diligencias informativas, no entendí bien la relación con ese anuncio que se produjo y que hoy se ha desvelado", ha afirmado, en alusión a la carta que Sánchez dirigió el pasado miércoles a la ciudadanía tras conocerse la apertura de diligencias sobre su esposa por parte del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Y ha terminado pidiendo respeto hacia la independencia judicial: "Respetar que si no se está conforme con cualquier cosa, se busquen los medios, en el ámbito jurisdiccional, para combatir esas actuaciones". "Lo digo siempre: déjennos en paz", ha remachado. RENOVACIÓN DEL CGPJ Guilarte, abogado de profesión y miembro del CGPJ por el turno de juristas de reconocido prestigio, ha resaltado que el órgano no se ha renovado desde 2018 porque los partidos políticos quieren mantener el control, entre otras cosas, de los nombramientos de magistrados. Ha defendido su propuesta para desbloquear la renovación, con la que busca "rebajar la tensión" y en la que plantea --tal y como comunicó la semana pasada-- que el CGPJ siga con el actual modelo de elección parlamentaria si los vocales a elegir no tienen "contaminación política previa". O, de forma alternativa, que los jueces escojan a 12 de los 20 miembros del órgano. "Yo he buscado una fórmula y la he ofrecido para que, en aquellos aspectos que suponen la atracción de la política al Poder Judicial, que es el control, sin duda, entre otras cosas, de los nombramientos, se diluya ese control, que se objetiven los nombramientos y se dé mayor protagonismo a la carrera judicial", ha trasladado. Para Guilarte, el modelo actual está "bastante agotado" y es necesario buscar uno distinto que surja de un pacto en el que no esté solo presente la política, sino también los jueces, las universidades y la sociedad civil. "Yo creo que hay que hacerlo a la vez, no solo hay que renovar por renovar, sino que a la vez hay que buscar la fórmula de evitar lo que sin duda es la ingeniería política en el Poder Judicial", ha apostillado. El dirigente ha expresado que no es muy optimista. "Pero habrá que buscar reencontrarnos y ver si entre todos conseguimos aislar el Poder Judicial de todo este ruido político", ha concluido, reiterando que la renovación del CGPJ no depende solo de él.