Moreno critica el "bochornoso ridículo de Sánchez con una supuesta reflexión para decir lo que sabíamos, que se quedaba"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha criticado este lunes el "bochornoso ridículo" del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, con una "supuesta reflexión para decir lo que ya sabíamos, que se quedaba". En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Moreno ha insistido en que, como dijo días atrás, se ha tratado de "un show guionizado por la factoría Sánchez para reforzar precisamente su papel en las próximas elecciones catalanas y europeas". "Y ese show ha ido cumpliendo sus etapas y en este caso la ha cumplido con otra parte", ha señalado en relación al anuncio de hoy de Sánchez sobre su continuidad como presidente. Moreno ha expresado que lo que le "da pena" y "avergüenza como español es que se utilicen las instituciones y un país se paralice durante cinco días exclusivamente por el interés personal de un señor que tiene los instrumentos para defender de lo que quiera, ya sea ante un supuesto ataque judicial o un supuesto ataque de medios de comunicación". Según el presidente andaluz, "España es un democracia y no tiene que venir el señor Sánchez a rescatarla". "Esto es una democracia consagrada durante casi 50 años y Sánchez no tiene que venir ni a decirle a los medios de comunicación lo que tienen que hacer ni a los jueces", ha apuntado. "Si él considera que alguien está atacando su dignidad o su honorabilidad, hay instrumentos, como yo mismo he utilizado, para defenderse y, por tanto, lo que no puede hacer es venir como el gran salvador de la democracia simple y llanamente porque un juez ha apuntado a su entorno personal", ha añadido. Para Moreno, con la actitud de Sánchez, "hemos perdido mucho crédito internacional" y se han "desprestigiado" las instituciones: "Los españoles estamos ya cansados de este bochornoso ridículo al que nos ha llevado el señor Sánchez con esa supuesta reflexión de seis días para decir lo que ya sabíamos, que se iba a quedar".