Margarita Robles asegura tener "plena confianza en la justicia" en el caso Cerro Muriano

Córdoba, 29 abr (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que tiene "una confianza plena y absoluta en la justicia" después de que el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla se haya inhibido en la investigación del fallecimiento de dos militares en unas maniobras en la base de Cerro Muriano.

Robles ha dicho a los periodistas que las partes "están en su derecho a pedir lo que estimen oportuno" después de que el abogado de la familia del soldado Carlos León haya pedido incluir en la causa al general de brigada Ignacio Olazábal.

Respecto a que el juzgado togado de Sevilla dijera antes de inhibirse que las maniobras no contaban con las medidas de seguridad necesarias, la ministra de Defensa ha señalado que los procedimientos judiciales tienen "un trámite y hasta que no haya una sentencia y una sentencia firme, la verdad judicial no se puede conocer".

En su opinión, "lo importante es que dejemos trabajar a los jueces con prudencia y con mucho respeto". EFE

