Mañueco cree que Sánchez "se ha reído" de los españoles, ve su actitud "irresponsable" y echa de menos "autocrítica"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "ha reído" de todos los españoles con su reflexión de cinco días, una actitud que ha tildado de "irresponsable", al tiempo que ha echado de menos en su discurso "la autocrítica" y la intención de "tender puentes al diálogo" en todos los ámbitos. En una comparecencia ante los medios de comunicación antes del Pleno de las Cortes en el que se debate el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para este 2024, el presidente ha considerado que el mensaje de Sánchez ha estado plagado de "resentimiento" desde la lucha "contra el que no piensa igual", por lo que ha considerado que se ha demostrado que está "desacreditado" para seguir al frente de España. "Es una vergüenza que los españoles no nos merecemos, si le quedara dignidad hubiera dado hoy explicaciones a todos los españoles de los motivos reales de su ausencia", ha considerado Mañueco, quien ha insistido en que "el tiempo de Sánchez ha pasado". De este modo, ha garantizado que como presidente de la Junta de Castilla y León mantendrá su defensa a la "libertad de prensa, de los medios de comunicación y de los jueces como pilares básicos de la democracia". "Frente a la política del espectáculo desde Castilla y León ofrecemos política serena, sensata, que ofrece certidumbre y estabilidad, Sánchez se ha reído de todos los españoles", ha zanjando. En cuanto a la reflexión sobre la crispación política el presidente de la Junta ha defendido el tono que el mismo emplea en sus intervenciones desde el "respeto" al que no piensa igual, lo que, como ha defendido, es "perfectamente compatible con la crítica política y exigencia de lo que es lo mejor para los intereses de Castilla y León". Por último, Alfonso Fernández Mañueco ha considerado que siempre es un buen momento para que el presidente del Gobierno convoque a los autonómicos y ha recordado que hace dos años que no se convoca una Conferencia de Presidentes. No obstante, más allá de esta convocatoria, ha insistido en que es necesario que dé explicaciones "a los españoles".