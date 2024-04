López Miras acusa a Sánchez de "manipular a los españoles" por "intereses políticos y personales"

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha acusado al jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, de dar un "espectáculo bochornoso" y de "manipular a los españoles" durante cinco días por "intereses políticos y personales", con el único fin de "sobrevivir". "Lo lamento profundamente por aquellas personas que realmente creían que Pedro Sánchez estaba pasando por una crisis personal", según López Miras, quien ha considerado que estas personas han sido "manipuladas una vez más" por el presidente del Gobierno central. López Miras ha considerado que "todo responde a una estrategia personal para coger impulso de cara a las elecciones catalanas, a las elecciones europeas y para algo más". "Está claro que todo esto no lo ha orquestado para nada", según el presidente del Gobierno murciano, quien ha advertido que "los siguientes pasos, desde luego, son la independencia del Poder Judicial y, por supuesto, la libertad de prensa". "Y ahí tendremos que estar más fuertes y más unidos que nunca todos los constitucionalistas, independientemente de nuestra ideología, para que no se ataque ni la independencia de los jueces ni, por supuesto, la libertad y la independencia del periodismo en España", tal y como ha señalado el presidente del Gobierno murciano. El presidente del Gobierno murciano ha calificado el anuncio como "un espectáculo más del circo de Pedro Sánchez, lamentable desde luego, bochornoso e irresponsable". "¿Cinco días para esto?, ¿cinco días para decir que sigue lo que ya sabíamos todos?, ¿cinco días cuestionando, en fin, a la oposición?, ¿cinco días cuestionando tantas y tantas cosas para esto?", ha afirmado. "Para este viaje no hacían falta esas alforjas", según López Miras, quien ha reprochado que Sánchez "ha hecho lo que todos suponíamos, que era manipular a los españoles, victimizarse, utilizar incluso a su familia por una estrategia política y personal para sobrevivir y para seguir de la mano de los independentistas, de Bildu y de aquellos que quieren cuestionar cada vez más los pilares de nuestro Estado de Derecho". "En fin, creo que el final no podía ser peor, pero sí que había sido augurado por muchos de nosotros", según López Miras, quien ha considerado que se trata de "una manipulación más" de Sánchez a los españoles en la que "lo único que le preocupaba era él mismo, su supervivencia política". Para el presidente del Ejecutivo murciano, se trata de "una de las mayores irresponsabilidades que se recuerdan por parte de un responsable público en nuestra democracia" y ha reprochado que Sánchez ha generado "zozobra en mucha gente simplemente por su interés personal y partidista".