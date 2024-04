Illa (PSC) espera que Sánchez se sume a la campaña: "Me hace especial ilusión"

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha asegurado tras el anuncio de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir al frente del Ejecutivo, que le escribirá para decirle que será un placer para los socialistas catalanes que se sume a la campaña electoral cuando lo permita su agenda: "Me hace especial ilusión que pueda acompañarme". Illa ha celebrado así este lunes el anuncio del líder del PSOE como la mejor decisión para todos y "para Cataluña en especial", ha dicho en rueda de prensa de campaña en Acn. "Es la mejor decisión para Cataluña y para el conjunto de España y, sobre todo, para aquellos que tenemos una concepción de la política entendida como servicio público", ha sostenido Illa. "SE TENÍA QUE DECIR 'BASTA" Preguntado por acciones concretas para la reflexión colectiva a la que ha instado tras la reflexión individual de Sánchez, ha respondido que el primer paso es que los principales actores políticos "tengan claro que hay límites en la praxis política". "Se tenía que decir 'basta' y esto interpela, en primer lugar, a los que por vocación de servicio público nos dedicamos a la política", ha añadido. Además, considera importante reconocer "la pluralidad de la sociedad, en este caso la catalana y, por tanto, planteamientos diferentes, maneras de ver las cosas diferentes". En cuanto a la reacción del PP a la continuidad de Sánchez, ha asegurado no saberla puesto que ha iniciado la rueda de prensa tras la comparecencia del presidente, pero ha dicho: "Si es en la línea de lo que me intuyo, no me sorprende". EL SISTEMA JUDICIAL Respecto al poder judicial, ha apuntado que hay reformas pendientes en el ámbito de la justicia, pero ha expresado todo su "respeto como uno de los tres poderes de un Estado democrático". "En el sistema judicial lo primero que se tiene que hacer es proceder, con más de cinco años de retraso, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial" (CGPJ), y ha responsabilizado al PP de estar bloqueándolo. EFECTO EN LA CAMPAÑA DEL 12M Preguntado por si considera que el anuncio de Sánchez el día anterior al inicio de la campaña electoral del 12M ha tenido efectos en la campaña del PSC, ha contestado: "No lo sé decir". Considera que, por "lo inédito del gesto, de comunicar con mucha sinceridad de una forma muy humana" su necesidad de parar y pensar, ha tenido repercusión en la conversación pública de la campaña. Pero le "interesa poco" si la decisión de Sánchez ha tenido efectos concretos en su campaña porque, ha dicho textualmente, lo que le interesaba a él era su amigo. CATALUÑA En cuanto a las críticas del candidato de Junts+, Carles Puigdemont, que le acusó de 'españolizar' la campaña electoral por la decisión de Sánchez, Illa ha replicado: "He hablado de propuestas para Catalunya, he hecho un planteamiento para Cataluña, hablo de las instituciones catalanas. Y Cataluña se gobernará desde Cataluña, eso es obvio, ¿no?". En relación a la actitud del PSC, Illa ha apuntado que siempre ha sido "respetuoso con todos los planteamientos políticos" y ha asegurado que los socialistas han hecho política útil y han intentado ayudar durante esta legislatura en el Parlament.