Gamarra: "No habrá teatrillo que pueda parar" la investigación del 'caso Koldo'

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este lunes de que "no habrá teatrillo que pueda parar toda esa investigación" del 'caso Koldo', en referencia al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir en el cargo tras 5 días de reflexión. Gamarra ha participado en un mitin en Sabadell (Barcelona) con el candidato a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández; el número 2 y líder del PP de Barcelona provincia, Manuel Reyes, y la concejal de Sabadell Cuca Santos. Además ha dicho que el candidato del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, al igual que Sánchez, está "acorralado" por la corrupción, en referencia al 'caso Koldo' y la investigación de la compra de material sanitario durante la pandemia, cuando era ministro. "Mientras ponían en pausa el país, despistaban", ha insistido sobre ambos dirigentes durante la pandemia. "NO HAY PEOR MACHISMO" Y en referencia a Sánchez, Gamarra ha hecho hincapié en que "no hay peor machismo que poner como escudo a tu mujer para intentar protegerte de algo de lo que no quieres dar respuesta". Además, ha equiparado a Sánchez con el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont: "Es una réplica de a lo que aspira el independentismo y Puigdemont: a esa impunidad". A su juicio, Sánchez quiere hacer en España "lo que Puigdemont ha hecho para Catalunya". Ha reprochado que el presidente del Gobierno "quiere ser intocable ante los jueces" y la oposición política, algo en lo que se parece a Puigdemont, según ella. "El estado de derecho está por encima de ellos y evidentemente no pueden imponer su arbitrariedad", ha advertido, y ha añadido que un ejemplo es la comparecencia de este mismo lunes de Sánchez, en la que no ha habido medios de comunicación. "UN PASO MÁS EN SU ESTRATEGIA POPULISTA" Gamarra considera que Sánchez ha dado este lunes "un paso más en su estrategia populista contra el pluralismo político, social y mediático" en España. La dirigente popular ha asegurado que Sánchez tenía hasta preparada la encuesta del CIS publicada este lunes, cuyos resultados avalan su decisión: "Fijaos si era previsor en todo lo que estaba orquestando". Por eso, ha concluido que hay un guion "perfectamente orquestado" durante la campaña electoral catalana y ha lamentado textualmente que los españoles han sido actores secundarios estos últimos 5 días.