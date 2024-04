Gallardo (Vox) acusa a Sánchez de "utilizar" a su familia y al Rey para victimizarse: "España vive sus horas más bajas"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "utilizado" a su familia y al Rey Felipe VI para "alimentar" su "relato de victimismo". "España vive sus horas más bajas", ha lamentado García-Gallardo en declaraciones recogidas por Europa Press antes de su participación en la entrega de premios del I Campeonato de Tapas de Legumbres, cuando ha reaccionado por la decisión de Sánchez de no dimitir después de cinco días de reflexión sobre su futuro. El vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha subrayado que Sánchez no ha dado ninguna "sorpresa" porque se sabía que "no iba a renunciar voluntariamente al poder". En este sentido, ha afeado su período de reflexión y ha tildado de "lamentable" que haya "utilizado la figura del Rey y a su propia familia" para "alimentar ese relato de victimismo" al que también ha "acostumbrado" el PSOE en Castilla y León. Ante ello, García-Gallardo ha llamado a la sociedad a "defender las instituciones independientes" y ha mostrado su respaldo a quienes "ejercen el periodismo libre y son jueces independientes" que "quieren investigar casos de corrupción política". "Van a necesitar unos buenos platos de judía del Barco de Ávila, de alubia de La Bañeza (León) o de lenteja de Tierra de Campos o Larmuña para no desfallecer y ejercer bien su tarea frente a la deriva tiránica", ha señalado el vicepresidente, quien ha asegurado que no van a dar "ningún paso atrás". Así ha hilado su reacción al Campeonato de Tapas de Legumbres, que premia las mejores propuestas que utilizan legumbres con denominación de origen de Castilla y León, una "gran desconocida para muchos" que el vicepresidente ha reivindicado.