Felipe González, tras el anuncio de Sánchez de continuar: "No sabía yo que era una decisión"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha dicho que él no sabía que el anuncio de Pedro Sánchez de continuar al frente del Ejecutivo "era una decisión". "No sabía yo que era una decisión", ha manifestado González en un acto público en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile, al ser preguntado este lunes por la declaración institucional de Sánchez. Este mismo lunes, Sánchez ha anunciado desde el Palacio de La Moncloa que continuará al frente del Gobierno, cinco días después de que comunicase a través de una carta en la red social X un periodo de reflexión para decidir sobre su continuidad. "He decidido seguir", ha anunciado al tiempo que ha señalado que esta decisión es "un punto y aparte" y ha llamado a la mayoría social a la movilización.