Espadas defiende "explorar" opciones constitucionales que eviten "operaciones para acabar políticamente" con alguien

El secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, se ha mostrado este lunes partidario de "explorar oportunidades, dentro de la Constitución y del Estado de derecho", para "poner coto" a un "modus operandi" que levante "operaciones para desacreditar, para acabar políticamente con una persona" que se dedique al ejercicio de la política. El líder socialista ha realizado esta reflexión en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, antes de reunir a la Comisión Ejecutiva Regional de la federación andaluza para valorar el anuncio que ha realizado por la mañana el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de continuar al frente del Gobierno de España después de que el pasado miércoles difundiera una carta abierta a la ciudadanía en la que ha anunciaba que abría un periodo de reflexión para decidir si le merecía la pena seguir como presidente del Ejecutivo, después de que un juzgado de Madrid abriese diligencias tras recibir una denuncia de Manos Limpias contra su esposa, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios. A preguntas de los periodistas en esta rueda de prensa en la que ha vuelto a celebrar la decisión de Sánchez de continuar como presidente, Juan Espadas ha defendido que "ahora toca de nuevo que una iniciativa política, y estoy convencido de que será la del presidente y la del Partido Socialista, ponga encima de la mesa medidas que puedan mejorar esta situación, corregir lo que está ocurriendo aquí, y poner coto y control a lo que estamos viendo diariamente en las redes sociales, a ese 'modus operandi' sobre el que tanto se ha escrito en estos últimos cinco días, por el que alguien genera un bulo, del que luego se produce una denuncia falsa, y ante el cual alguien decide abrir unas diligencias". "Eso ha acabado en muchos casos en nuestro país con la dignidad, con el derecho al honor de muchas personas, en las que luego sencillamente se confirmó que no sólo no había nada", sino que "había una operación para desacreditar, para acabar políticamente con una persona", ha advertido el dirigente socialista antes de añadir que eso, "desde el punto de vista legislativo, se puede corregir". "Se puede garantizar mejor los derechos de las personas", y "al menos hay que explorar esas oportunidades y ese espacio, y hacerlo evidentemente dentro de la Constitución y del Estado de Derecho", ha continuado manifestando el líder del PSOE-A antes de agregar que él, "como jurista", está "convencido de que eso es una de las cosas que hay que mejorar en España". "REFORZAR LOS MECANISMOS QUE PROTEGEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES" Espadas ha apostado así por "reforzar los mecanismos que protegen y tutelan la garantía de protección de los derechos fundamentales en España", y ha defendido que "el ordenamiento jurídico es un metabolismo vivo", y "cuando se detectan cuestiones que no están bien resueltas" se debe "avanzar para corregirlas, para resolverlas". Ha incidido en defender que "esto no va simplemente de continuar así", sino que "va de combatir una situación que nos parece claramente deleznable y que hay que corregir", y ha señalado que esto se puede "cambiar de diferentes formas, a veces con un cambio de conducta social y de un acuerdo entre los partidos políticos para hacer las cosas de otra forma, y a veces legislando, tomando decisiones desde el Congreso de los Diputados que permitan claramente cambiar escenarios de juego en donde se ponen en riesgo la protección de derechos fundamentales". No obstante, Espadas ha subrayado que le "corresponde" al Gobierno de Pedro Sánchez acometer "las medidas que sean necesarias para llevar a cabo una regeneración de la calidad democrática" en España, y las distintas "opciones o posibilidades" las "iremos conociendo a medida que el presidente del Gobierno las haga públicas y que se analicen por parte del Ejecutivo". El también portavoz del PSOE en el Senado ha criticado la "radicalización de la polarización" que ha llegado a "niveles", en el caso que afecta a Pedro Sánchez, de "vulnerar de manera clara derechos fundamentales de las personas", y "no ya sólo de los responsables políticos", sino de personas del "entorno" de éstos, algo "más preocupante", según ha opinado. Así, Espadas ha lamentado que, desde hace "diez años", desde "determinadas instancias no ha cesado el acoso, el hostigamiento y la persecución para intentar dinamitar, fragilizar, deshumanizar" a Pedro Sánchez y "también, de alguna forma, debilitar a su entorno, a su familia directa". Espadas se ha declarado partidario de "trasladar a la atmósfera política otro tipo de forma y de estilo de hacer política", y de "dignificar el ejercicio de la acción política", algo que, en su opinión, ha puesto sobre la mesa la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía del pasado miércoles. El secretario general del PSOE-A ha dicho que ha "tomado nota" de lo que Pedro Sánchez "ha dicho" en su comparecencia, donde "ha hablado de un punto y aparte para regenerar la calidad democrática de nuestro país para fortalecer lo que deben ser los mecanismos de un Estado de Derecho y de un ordenamiento jurídico que a veces, en situaciones individuales, se resienten y de forma injustificada, y no es posible que lo admitamos como algo normal", según ha abundado. En esa línea, ha expresado su deseo de que los "cinco días de reflexión" que se ha tomado Sánchez sirvan "para que no escuchemos ese tipo de frases, de calumnias o de injurias sin más de forma gratuita en una tribuna de cualquiera" de un parlamento por parte de representantes políticos, porque así "deslegitimamos" a esas instituciones. De igual modo, ha opinado que Pedro Sánchez "ha conseguido en estos días, de alguna manera, una especie de 'electroshock' en la sociedad, en la que algunos efectivamente se niegan a ver, pero probablemente lo verán el día de las elecciones catalanas" del 12 de mayo y el día de las elecciones europeas que se celebrarán el 9 de junio, ha agregado. PIDE AL PP QUE "REFLEXIONE" Y CRITICA A MORENO Por otro lado, el líder del PSOE-A ha comentado que la Ejecutiva de la federación socialista andaluza iba a valorar en su reunión de este lunes por la tarde la movilización que se ha generado entre la sociedad "no sólo para respaldar a Pedro Sánchez" y decirle que se quede como presidente, sino "para decirnos a aquellos que nos dedicamos a la política que no estamos solos". De igual modo, Espadas ha pedido al PP que "reflexione", y ha recomendado al líder nacional de dicho partido, Alberto Núñez Feijóo, que realice una "reflexión profunda", y también se ha referido concretamente al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, de quien ha opinado que ya a nadie "le quedarán dudas acerca de que, cuando tocan a rebato" en el PP, es "el primer soldado" del partido, "no sólo en la estrategia de 'Génova'" --la dirección nacional de la formación-- "sino también en la crítica y en la falta de humanidad", según ha continuado. Espadas ha denunciado que la "respuesta" que dio Juanma Moreno a la carta de Pedro Sánchez "lo ha calificado ante los andaluces", y él se lo piensa "recordar un día tras otro", y ha sentenciado que "la buena cara, el gesto complaciente y lo que él llamó un día 'espíritu de Doñana', no se lo cree nadie en Andalucía". Finalmente, el secretario general del PSOE-A ha celebrado que, tras la decisión de Pedro Sánchez, "seguimos en la misma pantalla" en la que se estaba, "para desgracia del PP y de Feijóo, que tiene hoy" a un presidente del Gobierno "más fuerte" y a un PSOE "con más razones para gobernar", y "un escenario político en el que la inercia y el viento de cola va a ser de nuevo la de una mayoría social que respalde al Partido Socialista, a las fuerzas políticas de la izquierda y al Gobierno" actual, según ha zanjado Juan Espadas.