El Sporting recupera a Rober Pier, Otero y Hassan para medirse al Espanyol

Gijón, 29 abr (EFE).- El Sporting quiere olvidar el partido ante el Villarreal B y centrarse en el encuentro de la próxima jornada, en la que visita al Espanyol, una jornada en la que Ramírez recupera a los jugadores Rober Pier, Juan Otero y Hassan.

El conjunto gijonés está en el momento más delicado de la temporada, acumulando malos resultados y con la afición enfadada por las últimas actuaciones, pero, a pesar de ello, el Sporting se mantiene en la lucha por uno de los puestos de play off.

La preocupación de los miles de seguidores rojiblancos se hizo patente en el transcurso del partido ante el Villarreal B, último clasificado y el peor equipo a domicilio, pero que fue claramente superior a un Sporting falto de ideas y muy flojo en defensa.

La relación entre el entrenador y el propietario del club, Alejandro Irarragorri, no parece que sea la mejor, ya que el presidente fue testigo directo de los dos últimos encuentros protagonizados por el Sporting.

Irarragorri ha manifestado públicamente que el planteamiento del entrenador en Elche no fue el más adecuado, aunque luego alabó la reacción del equipo en la segunda parte, que, no obstante, no le sirvió para sumar punto alguno.

Ramírez, por su parte, declaró que el que sabía de fútbol era él y que ya había hablado con el presidente y que los dos habían "aprendido el uno del otro", pero el hecho es que su continuidad la próxima temporada corre serio peligro, sobre todo, si finalmente no logra meter al equipo entre los seis primeros.

La plantilla también reconoció el mal partido realizado, pero sigue creyendo en la posibilidad de luchar por el ascenso y, a pesar de la bronca con la que los jugadores fueron despedidos al término del partido ante el Villarreal B, confían en mantener el apoyo de sus seguidores. EFE

1010549

jja/mfc