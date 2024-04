El presidente del CGPJ enmarca en la "normalidad" las diligencias sobre Begoña Gómez y ve "desproporcionada" la reacción

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha señalado este lunes que forma parte de la "normalidad" que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias de investigación sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Y ha considerado "desproporcionada" la reacción que ha motivado esa decisión judicial, por la que Pedro Sánchez canceló su agenda cinco días para reflexionar si seguir al frente del Ejecutivo. "Me limito a defender la actuación judicial. Me parece un poco desproporcionada la relación de causa-efecto que se ha producido", ha expresado Guilarte en declaraciones a los medios en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, antes de presentar un debate sobre la situación del CGPJ, que acumula cinco años con el mandato caducado. Al respaldar la actuación judicial, Guilarte ha subrayado que si no hay argumentos para que la causa siga adelante, el juez la archivará, y ha lamentado que se está "generando mucho ruido". "Yo tengo que defender a los jueces y, además, no creo que haya ninguna cuestión que deba imputárseles. Ha habido una cierta normalidad en una actuación judicial que ha desencadenado un efecto gigantesco e insospechado", ha sostenido. Preguntado si el anuncio de Sánchez de que continúa como presidente del Gobierno puede facilitar la renovación del CGPJ, Guilarte ha llamado a "serenar un poco las cosas". "Hemos tenido unos días de mucha inquietud e incertidumbre, pero yo no creo que ayude mucho ahora porque, efectivamente, puede haber más conflictos. Se ha recargado bastante sobre el Poder Judicial esta situación y no es un clima muy propicio", ha indicado. Guilarte ha abogado por hacer un "pacto muy global" que abarque la renovación del CGPJ pero, también, "reorganizar las relaciones" del Poder Judicial con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. "Está todo muy deteriorado, se nos echan en cara un poco cuestiones que no debe ser así. Yo creo que hace falta un pacto muy global que incluya la renovación, pero hay que hablar de otras cosas", ha añadido. Sobre por qué cree que no se renueva el CGPJ, Guilarte ha resaltado que porque "los políticos quieren, unos y otros, captar su cuota de poder en el ámbito judicial".