El medallista olímpico Sete Benavides anuncia su retirada

Madrid, 29 abr (EFE).- El piragüista internacional español Sete Benavides, bronce olímpico en C1 200 en Londres 2012 entre otros galardones, ha anunciado este lunes la decisión de poner fin a su carrera deportiva.

"Después de 20 años he tomado la decisión de poner punto y final a mi carrera deportiva. Se cierra una etapa muy bonita y abro otra nueva etapa en la que seguiré ligado al piragüismo, que es el deporte que me lo ha dado todo y soy quien soy a dia de hoy", afirmó en sus redes sociales.

El palista balear, de 33 años, quiso acordarse y agradecer a toda la gente que le ha apoyado durante su trayectoria y aseguró que la concesión del bronce en los Juegos londinenses, nueve años después por dopaje del lituano Jevgenij Shuklin, fue "un alivio porque fue algo que había soñado".

"Son momentos que cuando te pasan dos Juegos Olímpicos y quedas dos veces cuarto te pasa por la cabeza decir: ya creo que no la voy a conseguir, ya me puedo acostumbrar a eso y no la voy a tener nunca. Pero, bueno, a veces la vida te regala cosas que son la leche", declaró.

Benavides apuntó que le gustaría que le recordasen "como una persona humilde, cercana y que siempre estaba a disposición de cualquiera en cualquier momento y que más allá de las medallas hay una persona detrás".

El palista español ha conquistado 26 medallas internacionales. A parte del bronce olímpico consiguió cuatro bronces en Mundiales absolutos y otro en los Juegos Europeos, así como cuatro platas y un tercer puesto en los Europeos.

Benavides, que continuará su carrera formando piragüistas en su club, el Real Club Náutico del Port de Pollença, se despedirá este martes públicamente en una conferencia de prensa en dicha instalación, informa la Federación Española de Piragüismo. EFE

