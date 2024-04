EH Bildu ve "positivo" que siga la legislatura y pide a Sánchez que concrete medidas contra la derecha "reaccionaria"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputado, Mertxe Aizpurua, ve "positivo" el anuncio de Pedro Sánchez de que permanecerá al frente de la Presidencia de España, por lo que supone de continuidad de la legislatura actual, y porque el presidente del Gobierno "haya hablado por primera vez de esa necesaria regeneración pendiente que tiene el Estado español". No obstante, ha echado en falta de la comparecencia de Sánchez medidas concretas que sirvan para responder a esa "ofensiva política, judicial y mediática de la derecha reaccionaria". En declaraciones a Radio Euskadi, Aizpurua ha manifestado que "lo que le ha faltado a Sánchez ha sido detallar iniciativas que pueda poner en marcha en estos próximos días o próximas semanas, porque la situación lo que necesita son hechos y no palabras". En su opinión, el anuncio de Sánchez debe suponer una "oportunidad, tanto para la sociedad vasca como para la sociedad española, para abordar de una vez por todas esa democratización profunda que tiene que abarcar a todos los aparatos del Estado y que es una asignatura pendiente desde 1978". "Hasta que todo eso no cambie, no va a haber realmente una democratización del Estado, que es el problema que tenemos", ha advertido. Por ello, ha pedido un "punto y aparte" que esté "lleno de contenidos, con medidas que hagan frente a todos estos que lo que intentan es impedir cualquier decisión democratizadora, y agotar y boicotear una legislatura que traiga avances nacionales y sociales". "Esto es lo que estamos viviendo desde el inicio de esta legislatura, con una agresividad inusitada", ha dicho. Por otra parte, ha expresado su deseo de que el PSOE se ponga en contacto con EH Bildu, como uno de sus socios de legislatura, para comunicarle los próximos pasos que va a dar. "En este momento hay una oportunidad histórica, hay una mayoría plurinacional inédita que debería servir para tomar impulso y ampliar derechos, y hacerlo sin complejos, sin miedo, y creo que esa oportunidad no hay que desaprovecharla", ha instado. En esta línea, ha considerado "positivo" que esta legislatura continúe y que no quede en 'stand-by', porque esto "nos ofrece esa oportunidad histórica de abrir ese debate y lograr esos avances sociales, económicos y territoriales también que necesitamos".