Consejera Aragón lamenta "la falta de compromiso" de Igualdad con los centros de crisis en la Conferencia Sectorial

La consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha lamentado este lunes que el Ejecutivo central se tome la Conferencia Sectorial de Igualdad "meramente como un trámite" y "la falta de compromiso" del Ministerio en la financiación de los centros de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual que las comunidades autónomas pondrán en marcha este año. Acompañada por la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Fe Antoñanzas, la consejera ha participado este lunes por vía telemática a la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que se han dado a conocer los recursos que llegarán a las comunidades del Pacto de Estado, de distintos fondos y del plan Corresponsables. "Ha sido una conferencia meramente de trámite, totalmente colapsada por la falta de presupuestos por parte del Gobierno de España", ha aseverado, para incidir en que las comunidades reciben "exactamente las mismas partidas por los mismos conceptos". Ha recordado que Aragón dispone de sus presupuestos y está llevando a cabo acciones en estas materias, por lo que ha exigido a la ministra que "no desplace la responsabilidad a nuestras políticas", estimando que el Pacto de Estado "debería disponer de más dinero". En el caso de Aragón, la comunidad recibirá este año 6.532.928,07 euros, un 0,57 por ciento menos que en 2023; mientras que de los fondos de la conferencia sectorial --para la asistencia social integral, la mejora de la coordinación, el apoyo a víctimas de agresiones sexuales y la prevención de los abusos sexuales-- llegará un 0,15 por ciento menos que el pasado año, un total de 1.001.744,96 euros. "Le hemos manifestado a la ministra la necesidad de cambiar las políticas que se hacen en materia de violencia e igualdad, porque si destinamos los recursos a los mismos programas y acciones no conseguiremos que las estadísticas mejoren, y son verdaderamente preocupantes en todo el territorio del Estado", ha afirmado Hernández. En este punto, ha solicitado también que los fondos "lleguen a tiempo" para poder ejecutarlos. Como ejemplo, ha señalado que los recursos que se destinan a prevención de los abusos sexuales se incorporan a los presupuestos de Aragón en octubre, "excesivamente tarde". Del Plan Corresponsables corresponden 10.521.173,49 euros a Aragón, un 0,14 por ciento más. La consejera ha señalado que es una buena herramienta, pero requeriría de un pacto de estado sobre conciliación que garantizara la continuidad del plan todos los años, así como ampliar sus acciones, porque la conciliación no solo afecta al cuidado de menores, también de personas mayores. CENTROS DE CRISIS Por último, la consejera ha recordado a la ministra la puesta en marcha este año de los centros de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual, que se están habilitando con fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), si bien su mantenimiento corresponderá a las comunidades. "Es necesario que exista una cofinanciación sostenible para los centros de crisis, pero el ministerio no se ha comprometido más que a estudiar la posibilidad", ha observado. "Esperábamos un compromiso más firme", ha concluido.