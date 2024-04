Carrizosa (Cs) avisa de que PP y PSC "usarán a los catalanes como moneda de cambio"

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha avisado este domingo de que "el PP y el PSC usarán a los catalanes como moneda de cambio". En declaraciones en la Feria de Abril de Lleida junto al candidato de la circunscripción, Isaac Caballero, Carrizosa ha asegurado que el voto de Cs es "el de aquellos catalanes que saben en quién pueden confiar y que no se dejan traicionar", informa el partido en un comunicado. Carrizosa ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afronta la posible renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preparándose y buscando acercamientos con los independentistas catalanes. "Feijóo necesita los votos aquí para reforzar su proyecto nacional, para volver a utilizar a los catalanes como moneda de cambio" con el fin de presidir el Gobierno, según él. Frente a eso, se ha desmarcado tanto de socialistas como de populares, afirmando que él sólo se debe a sus electores, mientras los otros dos partidos "deben obediencia a sus líderes nacionales". ISAAC CABALLERO El candidato por Lleida, Isaac Caballero, ha acusado a la Generalitat de falta de inversión en la capital de su provincia: "Lo vemos cuando nuestro poder adquisitivo es cada vez más bajo, mientras nos suben impuestos y nos recortan los servicios". Por eso, ha pedido más médicos especialistas, más mossos d'Esquadra, más vivienda pública y más rapidez en cobrar ayudas para la dependencia: "La Generalitat no hace más que pedir competencias, pero no ejerce aquellas que tiene".