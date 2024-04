Cargos del PP tildan de "vergüenza", "irresponsabilidad" y "tomadura de pelo" a los españoles la actuación de Sánchez

Dirigentes del PP han calificado de "vergüenza", "irresponsabilidad" y "tomadura de pelo" a los españoles la actuación del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que haya anunciado que continuará al frente de la Presidencia del Gobierno en una comparecencia pública sin preguntas en el Palacio de la Moncloa. "He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte", ha declarado Sánchez, en la que ha llamado a la mayoría social a la movilización. En esa comparecencia, Sánchez ha apelado a una "reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración" y "al juego limpio". "Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política", ha apostillado. FEIJÓO HA DENUNCIADO LA "VICTIMIZACIÓN" DE SÁNCHEZ Está previsto que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparezca a partir de las 13.30 horas en la sede nacional del partido en Madrid para valorar el "se queda" del presidente del Gobierno. "Es una tomadura de pelo", sentencia desde el cuartel general de los 'populares'. Feijóo, que preside esta mañana la reunión del comité de dirección, ha acusado estos días a Sánchez de buscar "victimizarse", "polarizar" y "movilizar" al PSOE ante las elecciones catalanas y europeas. Además, ha denunciado su "dejación de funciones" y que España haya estado en el foco de la prensa internacional. Minutos después de conocer que Sánchez seguirá al frente del Ejecutivo, cargos del PP han utilizado las redes sociales para criticar esta decisión. "Para este vieja no hacían falta alforjas", ha declarado la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García. El presidente de los 'populares' alaveses y portavoz en Juntas Generales de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha sentenciado, tras las palabras de Sánchez en la Moncloa. "Qué vergüenza y qué tomadura de pelo". El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, considera que "ha quedado claro" que "para Sánchez no son los jueces los que pueden condenar a Puigdemont o procesar a su mujer". "Eso sólo lo puede decidir él, y nadie más que él. Porque sólo él sabe lo que es digno y justo", ha enfatizado. "Ni con agua caliente", ha asegurado en la red social 'X' el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aludiendo así de forma velada a la decisión de Sánchez de no marcharse. "REÍRSE DE LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES Y DEL PROPIO REY" Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha recalcado que "nadie" se había "atrevido a tanto". "Lo de este hombre es increíble, el cinismo y la irresponsabilidad llevada a máximos", ha aseverado. El expresidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha indicado que ya saben que "montó este vodevil de cinco días para reírse de la mayoría de los españoles y del propio Rey". Ahora Sánchez toca a rebato para movilizar contra jueces, periodistas y políticos que no bailan al son que marca él", ha dicho, para añadir que "ya se deshojó la margarita y el 'puto amo' se queda". El diputado nacional del PP por Guadalajara y secretario de Política Local del PP, Antonio Román, considera que la cabeza de Sánchez "nunca estuvo dimitir". "Todo ha sido una farsa", ha manifestado.