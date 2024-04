Cargos de Sumar y sus aliados avisan que no basta con la mera continuidad de Sánchez: Sin medidas solo habrá tacticismo

Cargos de Sumar y de sus formaciones aliadas han enfatizado este lunes que no basta con la mera confirmación de la continuidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la situación del país requiere un reimpulso del Ejecutivo y anuncios de reformas sociales y en el ámbito de la justicia. De esta forma, varios representantes del espacio confederal enfatizan que es necesario un giro y en el PSOE, que no vale con respuestas personalistas ante este episodio de inestabilidad y piden erradicar, con medidas valientes, cualquier sospecha de que este periodo de reflexión del presiente no se basa en el "tacticismo". La sensación general en Sumar oscila entre la calma y la satisfacción por la continuidad del Gobierno de coalición, dado que una renuncia del presidente conllevaría la disolución del Ejecutivo al completo, pero echan en falta la "ofensiva programática" a la que apelaron en la reunión de la dirección el sábado. Por tanto, fuentes del espacio defienden que ahora es el momento de llenar de "contenido" la acción del Gobierno para combatir los ataques de las derechas y su 'lawfare'. Así, voces de la confluencia reconocen que el riesgo del mensaje de Sánchez deje tibio a las bases progresistas y confían que en próximas comparecencias cambie de tercio y cumpla las expectativas generadas. Este mismo lunes la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha marcado la línea del socio minoritario al reclamar al presidente que esta crisis debe ser un "antes y un después" en la legislatura e ir "más allá" del estricto cumplimiento del acuerdo de investidura. Y parafraseando un momento de la intervención de Sánchez en su declaración institucional, ha proclamado que para hacer un "punto y aparte" es necesario reformar el sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial sin mirar al PP, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como la 'Ley Mordaza' y potenciar los avances sociales. "Gobernar más y mejor", ha insistido. ERREJÓN: LA "CRISIS NO SE CIERRA CON GOLPES DE EFECTO COMUNICATIVOS" El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha ahondado en este planteamiento al destacar que Sánchez ha tomado una "buena decisión" al garantizar que el Gobierno continua y dar tranquilidad a las bases progresistas, pero ha advertido de que "con eso no basta". "Después de esta crisis no se puede seguir como si no hubiera pasado nada. Las cosas que se han planteado estos días en España son de suficiente calado como para que no se solucionen con golpes de efecto comunicativos. Requieren transformaciones estructurales", ha señalado Errejón en declaraciones a TVE, para exigir iniciativas de democratización del ámbito judicial y en las empresas. De esta forma, ha alertado de que "no se puede estar al tran tran", para exhortar al ala socialista a que el Gobierno debe ser "ambicioso" y "darle la vuelta a la tortilla", pues en política si el poder "no se usa" al final "se pierde". "NO BASTA CON PERMANECER" "No basta con permanecer. Es hora de avanzar", ha lanzado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en las redes sociales, poniendo el foco en la reducción de la jornada laboral, políticas para favorecer el acceso a la vivienda o mayor redistribución de la riqueza. Mientras, el diputado de la Chunta y portavoz adjunto de Sumar, Jorge Pueyo, ha asegurado que el "punto y aparte de Sánchez no puede ser exclusivamente una declaración política personalista", dado que es hora de "democratizar unas estructuras Estado heredadas del franquismo", un deber de las fuerzas progresistas. También la portavoz de Compromís en el Congreso y diputada de Sumar, Águeda Micó, ha admitido en la red social 'X' que esperaban más de la respuesta del presidente ante la práctica del 'lawfare', cuyos efectos conoce de sobra su formación, por lo que demanda al presidente que use la mayoría progresista para ello. Su compañero de filas Joan Baldoví ha comentado que si el presidente no pasa "de las palabras al BOE" su reflexión no habrá servido de nada. "LA FRIVOLIDAD ES GASOLINA PARA LA DERECHA" El diputado de Sumar y coordinador federal de IU, Toni Valero, ha subrayado en la red social 'X' que si de algo debería servir la "reflexión colectiva de cinco días" es para abrir un "proceso democratizador" del país desde el impulso del Gobierno y la movilización social. "La frivolidad sería gasolina para la derecha", ha añadido para demandar que ese horizonte no se frute a raíz de la respuesta de Sánchez. El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha recetado "más acción" de Gobierno y "valentía" para evitar que la guerra jurídica se cobre más víctimas, al recordar que Sumar ha apelado al PSOE a acometer una reforma para renovar el CGPJ, incluida la opción de rebajar mayorías parlamentarias. "El jueves había un golpe de estado en ciernes y hoy Sánchez continua pero sin anunciar ni una sola medida para hacerlo frente. Uno ya no sabe si coger el fusil para defender el Puente de los Franceses o tomarse una pizza cojonuda con los colegas", ha ironizado el diputado autonómico de Más Madrid Pablo Perpinyá. SIN MEDIDAS CONCRETAS, SOLO HABRÁ UNA 'PERFORMANCE TACTICISTA' El eurodiputado de IU, Manu Pineda, ha asegurado que la izquierda debe felicitarse de que los "odiadores" no hayan conseguido derribar el Gobierno, pero que sin medidas concretas la reflexión del presidente habrá quedado en una "performance tacticista". Por tanto, ha pedido como ha hecho también Podemos una Ley de Medidos frente para combatir "bulos y fake news", además de terminar con el secuestro del CGPJ. "Si estos cinco días solo han servido para decir 'me mantengo', tendremos que reconocer con tristeza que el PSOE solo ha querido realizar un movimiento táctico por motivos espurios", ha desgranado. Mientras, el dirigente de Més per Mallorca y diputado de Sumar, Vicenç Vidal, ha instado a "dejar de marear y apretar el acelerador para las transformaciones sociales".