Besteiro (PSdeG) celebra la "decisión valiente" de Sánchez: "Es un paso adelante regenerador que nos va a fortalecer"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado la "decisión valiente" del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. "Es un paso adelante regenerador que nos va a fortalecer", ha destacado. El jefe de filas de los socialistas gallegos ha destacado que, en su comparecencia de este lunes, en la que comunicó su continuidad en la Presidencia del Gobierno, Sánchez "lanzó un reto", que pasa por "la regeneración democrática". "Una regeneración" que, conforme ha indicado, "no va ni de partidos socialistas, ni de izquierdas ni de derechas" sino que compete "a toda la sociedad". "Es un reto colectivo para fortalecerla, para oxigenarla, para hacerla más grande y mejor para todos", ha sostenido. En unas declaraciones a los medios en la sede del PSdeG, Besteiro ha apelado a la "responsabilidad de la derecha" para sumarse a la "regeneración democrática". "Es importantísimo para nuestro país que la derecha, más allá de que empatice o no, se sume a ese proyecto de regeneración democrática", ha sostenido. Un día después de que los socialistas gallegos celebrasen en Santiago de Compostela el congreso extraordinario en el que Besteiro ha cogido formalmente el mando del PSdeG, el político lucense ha puesto en valor que Sánchez escuchase a todos los socialistas que le transmitieron estos días el apoyo para continuar al frente del Gobierno de España. Todo ello, ha dicho, con una reflexión con la que demostró también "ser un hombre de estos tiempos", que "expresa sus sentimientos", pero que "tomó una decisión valiente de no dar un paso atrás y no ceder al acoso", sino de "ponerse al frente de la sociedad, del país y apostar por la regeneración democrática". IMPULSO AL PSOE Besteiro, que ha vuelto a rechazar la "política sucia" que "no ayuda a la democracia" y hace "peor" el país, ha considerado que el paso dado por Sánchez también da "un impulso hacia adelante" al Partido Socialista. "Estoy absolutamente contento", ha dicho el socialista, que ha recordado que este "paso adelante" es el que le pedía el partido a Sánchez. "Yo expresaba que, en estos momentos, comprendiendo y aceptando el componente personal, no era momento de dar un paso atrás, ningún paso al lado, sino todo lo contrario, un paso al frente", ha señalado para asegurar que "por eso la decisión ha sido recibida con tanta alegría". Además, ha considerado que este impulso y alegría se verá "no solo en las elecciones catalanas y europeas" sino que servirá de "paso adelante regenerador" que va a "fortalecer" a la formación. Preguntado por el hecho de que otros ministros europeos sí dimitiesen por casos similares, Besteiro ha destacado que tomó la decisión que pedía el socialismo y que "no se escuchó a nadie" decir que "tuviese que dimitir, "sino todo lo contrario". "Las peticiones eran de que efectivamente se tomara este momento como un espacio para reflexionar, pero sobre todo para tomar la decisión de no echarse atrás, sino de dar un paso al frente y luchar efectivamente por una sociedad mejor", ha indicado.