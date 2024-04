Besteiro coge las riendas de un PSdeG expectante por la decisión de Sánchez

El nuevo jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cogido este domingo formalmente las riendas del Partido Socialista de Galicia 11 años después de hacerlo por primera vez, en un congreso extraordinario que ha estado marcado por la incógnita sobre el futuro del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Con la fecha fijada con anterioridad a la decisión del presidente del Ejecutivo estatal de afrontar un periodo para reflexionar sobre su continuidad en el cargo ante la apertura de diligencias judiciales contra su mujer, los socialistas gallegos han celebrado este domingo en el Hotel Puerta del Camino el congreso extraordinario con el que culmina la renovación de su dirección. Ha sido una cita en la que pocos socialistas se atrevían a pronunciarse sobre el sentido en el que Sánchez se decidirá. El PSdeG inició este proceso de renovación tras las elecciones autonómicas del pasado 18 de febrero, en las que los socialistas cosecharon su peor resultado histórico, con nueve diputados --cinco menos que en 2020--. Una renovación que ha culminado con la elección de la ejecutiva con el 83,7% de los votos. En concreto, en el hotel compostelano elegido por los socialistas --ubicación habitual para la reunión de su comité nacional-- se han acreditado un total de 524 delegados con derecho a voto. De ellos, han votado 450, de los que dos han sido nulos y 71 en blanco. Por su parte, las papeletas a favor han sumado 377, lo que supone un 83,7% de los votos emitidos. Para acompañarlo en la dirección del socialismo gallego, Besteiro ha optado por una ejecutiva con un menor número de integrantes, al pasar de los 58 cargos que formaban la del anterior secretario xeral, Valentín González Formoso, a tener 40 integrantes --20 hombres y 20 mujeres--. En ella tendrá un papel clave el lucense Luis Ángel Lago Lage, que ocupará la secretaría de Organización, un cargo que deja el concejal coruñés José Manuel Lage. Nacido en Rábade en 1957l, Luis Ángel Lago Lage, conocido como 'Lucho' por los socialistas, ocupó la secretaría de Administración en la anterior ejecutiva. Maestro licenciado en Historia, entró en 1988 en la ejecutiva del expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño y participó en diferentes direcciones como responsable de política municipal, institucional y administración. Fue concejal, diputado provincial, senador y presidente de la Comisión de Interior do Senado. Además, presidió la gestora del partido en la provincia de Lugo tras la dimisión de Juan Carlos González Santín. En una ejecutiva que se reduce en un 31%, el lucense suprime, entre otras áreas, la Vicesecretaría Xeral, un puesto que hasta ahora ocupaba la excalcaldesa de Lugo, Lara Méndez. La actual diputada en la Cámara gallega, muy próxima a Besteiro, tendrá la responsabilidad de coordinación con el Parlamento gallego, en la nueva dirección, en la que continuará como presidenta la expresidenta de la Diputación de Pontevedra y actual senadora, Carmela Silva. Entre otros socialista como los exportavoces parlamentarios Xoaquín Fernández Leiceaga, en la nueva ejecutiva está el eurodiputado en este mandato, Nicolás González Casares. Ocupará la Secretaría de Política Europea e de Transformación Dixital. Ello en un contexto en el que los socialistas celebrarán el martes la comisión federal de listas que decidirá la candidatura para las europeas, en la que, conforme han señalado fuentes del partido, él podría volver a figurar en puestos de salida. BESTEIRO LLAMA A REACTIVAR EL PARTIDO El Congreso Extraordinario de este domingo se ha desarrollado solo durante la mañana de esta jornada, de forma que los miembros del partido llegados de todos los puntos de Galicia ya pudieron volver a sus casas una vez finalizada la cita, sobre las 15,00 horas, tras entonar el himno gallego y La Internacional. En su discurso, Besteiro ha llamado a la militancia a "reactivar" el partido y ha anunciado la celebración de una conferencia política en otoño para debatir sobre el proyecto del PSdeG para la Galicia de las próximas décadas y rearmarse ideológicamente. "Pongámonos en marcha. Hoy es el primer día de esa nueva etapa", ha afirmado para reafirmar su compromiso con Galicia". "Yo no viene aquí simplemente para hacer una campaña electoral. Yo viene aquí para poner en marcha un proyecto que nos lleve a presidir, a volver a presidir la Xunta", ha apuntado. En esta cita, dado su carácter extraordinario, solo se ha elegido a la nueva dirección pero no se han abordado los documentos políticos que marcan el rumbo del partido. De este modo, el lucense ha retomado el mando del PSdeG, una responsabilidad que de la que se apartó en 2016 después de que se le abriesen varias investigaciones judiciales por parte de la jueza Pilar de Lara. Todas ellas quedarían archivadas permitiendo, tras ocho años fuera del foco, que regresase a la primera línea política a principios del año pasado. Precisamente, tras referirse a su periplo judicial y recordar la campaña de "manipulación" previa a la llegada del PP a la Xunta en 2009, Besteiro ha vuelto ha trasladar, una vez más, un mensaje de "comprensión, apoyo y respaldo" a Pedro Sánchez frente a la "persecución" de la derecha. "Rendirse no es una solución, solo cabe dar un paso adelante", le ha trasladado. PRESENCIA DE ÓSCAR PUENTE Al congreso ha asistido, para mostrar el apoyo de la dirección federal del PSOE a Besteiro y a su nueva ejecutiva, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, quien ha calificado al presidente del Gobierno Central como "el puto amo" y ha incidido en que "cree firmemente" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está detrás" de la estrategia de "socavar la vida personal" de Sánchez. Todo ello en un discurso en el que aseguró que un partido necesita "un líder", "tener un buen equipo" y "un proyecto". "Y esas tres cosas las tiene José Ramón Gómez Besteiro", ha afirmado. Puente fue recibido con aplausos y al grito de 'Pedro quédate' por los presentes, ante los que ha recordado sus orígenes gallegos, toda vez que su padre es natural del municipio lucense de Sarria. Además, ha recordado sus veranos en Foz y, posteriormente, en las Rías Baixas para desvelar también muchas jornadas de "aprendizaje" junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero. Precisamente, el alcalde de la ciudad olívica ha estado presente este domingo en la cita orgánica, en la que no se ha visto al que fuera secretario xeral del PSdeG Gonzalo Caballero. En el acto, además, ha tomado la palabra el secretario xeral de las Xuventudes Socialistas, Xurxo Doval.