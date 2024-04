Asens acusa al PSOE de "mirar a otro lado" con casos de 'lawfare' y llama a no olvidarlo

El candidato de los Comuns a las europeas, Jaume Asens, ha acusado al PSOE de "mirar a otro lado" con casos de 'lawfare' contra otros espacios políticos, ha pedido no olvidarlo, pero se ha solidarizado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar que sigue en el cargo tras reflexionar después de la denuncia contra su mujer. En un acto este lunes en Manresa (Barcelona) con la candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, y el 4 por Barcelona, David Cid, Asens ha asegurado que el gesto de Sánchez de retirarse 5 días a pensar era sincero, y ha pedido aprender del feminismo: "Debemos cuidarnos más, ser capaces de agradecer al otro". Ha criticado que la derecha "dice que a la política se viene llorado de casa y que las muestras de debilidad son censurables", y ha reivindicado textualmente la política con empatía y con otro tipo de masculinidad que pueda mostrar dudas y vulnerabilidad. Asens cree que no es momento de pasar cuentas pero sí de decir la verdad: "Y la verdad es que estos años nuestros adversarios, líderes independentistas han sufrido prisión, una persecución judicial injusta y el PSOE no ha hecho nada, ha sido cómplice". IGLESIAS, MONTERO Y OLTRA También ha acusado a los socialistas de "mirar a otro lado" con el acoso que asegura que sufrieron el exvicepresidente Pablo Iglesias y la exministra Irene Montero, y ha criticado que el PSOE pidiera la dimisión de la exlíder de Compromís Mónica Oltra, entre otras. Asens también ha reprochado a ERC y PSOE que voten en contra en el Congreso de propuestas para romper relaciones con Israel y acabar con el acuerdo estratégico de la UE con este país, y además ha criticado la actitud de Junts, por votar con PP y Vox y "se niegan a suspender el comercio de armas" con Israel. Ha subrayado que Catalunya necesita un Govern "en contra del genocidio" en Gaza, tras lo cual ha llamado a votar a favor de los Comuns a todos los que estén en contra del 'apartheid' que, a su juicio, se está produciendo en Gaza. También ha enviado sus condolencias al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, por la muerte de su madre, y ha lamentado que no se haya podido despedir, "por una persecución injusta".