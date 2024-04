Andreu (PSOE La Rioja) dice estar "feliz" con la decisión de Sánchez que "no ha cedido a la presión y ese brutal acoso"

La secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, ha dicho estar "feliz" por la decisión de continuar del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, del que ha destacado "no ha cedido a esa presión y ese brutal acoso y misericordia basado en esas mentiras, en esos bulos que además venían reforzados por esos pseudo medios de comunicación que no son ni medios de comunicación ni nada". Así lo ha trasladado tras el anuncio de Sánchez de que continuará al frente del Gobierno, después de cinco días sin actividad para decidir su futuro y de que un juez abriera diligencias de su investigación contra su esposa, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Andreu ha afirmado que "estamos muy felices porque la democracia así se refuerza". "Un presidente elegido democráticamente presidente no cede a ese chantaje y a esa presión que no solo es para él sino también a su familia", y "esto es lo importante", ha añadido. Para la secretaria general de los socialistas riojano "ahora toca seguir trabajando por reforzar con más fuerza si cabe la democracia que es lo que está en juego cuando vemos estas argucias sucias", todo ello a través de "más trabajo para hacer más fuerte nuestra democracia y que a todos nos haga un poquito reflexionar, que pensemos en esas palabras". "No cedamos ante estas presiones malas, seamos honestos, vayamos con las medidas de frente, con esa fortaleza que a todos los concejales, alcaldes, a los presidentes nos acompaña, esa fortaleza de la democracia", ha reseñado Andreu. Para concluir, ha indicado que "este es un momento feliz de verdad para todos y además se lo merece España". Un país que "se merece que los dirigentes políticos que representamos a las personas que nos votan, vayamos con esa fortaleza que nos da la democracia y que nos da la limpieza, la honestidad, las noticias limpias, veraces, fuera bulos y fuera barro".