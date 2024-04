Albiach (Comuns) pide a Sánchez "una batería de propuestas de regeneración democrática"

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una "batería de propuestas de regeneración democrática" tras anunciar que sigue en el cargo. "No puede ser que todo siga igual", ha afirmado en un acto este lunes en Manresa (Barcelona) junto al número 4 por Barcelona, David Cid, y el candidato a las europeas, Jaume Asens. La candidata también ha reclamado que no se hagan pactos con la derecha que tiene "tics antidemocráticos" y ha vuelto a reclamar una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Se debe hacer sin esperar a que la derecha entre en razón", ha defendido Albaich, que ha criticado que el PSOE llega tarde a la hora de sumarse en la democratización del Estado y a condenar los casos de 'lawfare'. PUNTO Y APARTE Ha avisado de que, si Sánchez "no llena de contenido este punto y aparte, estará dando la razón a todos los que dicen que ha sido un movimiento táctico y electoralista", y ha insistido en que no pacte con el PP para renovar la cúpula judicial. En Catalunya, según ella, "la garantía para sacar adelante más y mejores avances progresistas, no es un PSOE que llega tarde, se pone de perfil y arrastra los pies", sino los Comuns. DAVID CID David Cid ha criticado que Govern ha sido "incapaz de tirar adelante las transformaciones del país", como el despliegue de las energías renovables y la construcción de nuevas residencias, y ha calificado de fracasado el Govern de ERC. "Necesitamos nuevas energías, un cambio de Govern para que Catalunya avance en trasformación verde", y ha prometido sacar adelante las promesas no cumplidas y las esperanzas frustradas de los ciudadanos con el Ejecutivo saliente.