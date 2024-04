Albiach (Comuns) pide a Sánchez "derogar la 'Ley Mordaza' y renovar el CGPJ" sin la derecha

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "derogar la 'Ley Mordaza' y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin esperar ningún acuerdo con la derecha". Así se ha pronunciado en rueda de prensa este lunes tras la decisión del jefe del Ejecutivo de seguir en el cargo tras cinco días de reflexión sobre su continuidad después de que se admitiera a trámite una denuncia de Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez. Albiach ha asegurado que estos días han sido de altísima tensión y ha asegurado que respeta la decisión de Sánchez, que "ha dejado a muchísima gente aliviada porque el Gobierno de coalición continúa". Ha sostenido que el punto y aparte del que habla Sánchez "debe servir para reaccionar, para hacer una verdadera regeneración del Estado", y ha reclamado textualmente al Ejecutivo gobernar a la ofensiva con ambición. "Es el momento de acabar de una vez por todas con el 'lawfare', es el momento de impedir que el 'lawfare' siga existiendo", y ha asegurado que lo sufrido ahora por Sánchez y su familia ya le había pasado a personas de otros partidos. "TICS ANTIDEMOCRÁTICOS" La candidata de los Comuns ha subrayado que con la actual derecha española no se puede pactar porque "tiene tics antidemocráticos", y ha añadido que no tiene nada que ver con la derecha europea. Albiach ha insistido en que "es importante actuar ya", ya que considera que el Gobierno va tarde en este ámbito, y ha añadido que se debe actuar con contundencia. Ha asegurado que el PSOE "debe dejar de arrastrar los pies en la legislatura", y ha reclamado que redoble el esfuerzo y actúe con ambición, haciendo propuestas como garantizar el derecho a la vivienda, reducir las listas de espera de sanidad y dependencia y mejorar los salarios, ha enumerado. En el marco de la campaña electoral de las catalanas, Albiach ha dicho que, ante un PSOE que "arrastra los pies en Cataluña y el Estado, la única garantía de que Cataluña tenga un Govern progresista que vaya a la ofensiva y actúe con ambición" son los Comuns. PUIGDEMONT Sobre las palabras del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, sobre que no quiere el Hard Rock para Cataluña, Albiach se ha mostrado sorprendida, y ha deseado que no sea una decisión "electoralista y que el resto de la candidatura opine lo mismo". "No sé en base a qué argumento, no sé si lo ha comentado con su número tres, Josep Rull, que siempre se pone de perfil en los debates", ha reprochado Albiach, que ha pedido más explicaciones a Puigdemont. Albiach también ha expresado sus condolencias a Puigdemont por el fallecimiento de su madre, ha dicho que le ha escrito un mensaje por privado, y ha lamentado que esta pérdida ha sido "especialmente dolorosa porque no ha podido acompañarla".