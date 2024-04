Albares pide al PP menos "golpes de pecho" e "hipocresías" y más pactos de Estado

Madrid, 29 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido este lunes al PP de que se deje “de golpes de pecho” y de “hipocresías” sobre asuntos de política exterior como el Sáhara o Gibraltar y se abra a llegar a pactos de Estado.

En su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Senado para explicar las principales líneas de acción de la política exterior, Albares ha reprochado al PP que no acepte los pactos que les ofrece y utilice lo que deberían ser asunto de Estado en debates partidistas y de confrontación.

Albares ha dicho que ha ofrecido varios pactos de Estado intentando ver si, con su "buena voluntad", los populares "transforman esa mala fe" y se logran más acuerdos, ante las quejas del PP de que lo que pretende son adhesiones porque no comparte los detalles de las negociaciones.

Así, la portavoz del PP, Pilar Rojo, ha asegurado que su grupo está “un poco harto, sinceramente, de discursos buenistas y faltos de contenido” y ha señalado que hay cuestiones sobre las que su partido no se puede manifestar hasta conocer el fondo del tema.

“Porque aquí el problema es la falta de transparencia y la opacidad” del Ministerio, ha señalado.

En pleno debate, un senador del PP ha reaccionado a las palabras del ministro con un “¡mentiroso!”, lo que ha provocado que Albares señale que “hoy es un buen día para recordar que el adversario no es enemigo y que no respetar a quien no piensa como usted -ha dicho- degrada la democracia”.

El ministro hacía así referencia la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir en la Presidencia pese al clima de enfrentamiento político.

“Que yo piense distinto a usted no quiere decir que esté contra usted y tampoco tengo que tolerarlo todo, mucho menos el insulto”, ha subrayado Albares, quien ha asegurado haber acudido a la Cámara Alta “con respeto y les escucho con respeto -ha subrayado-, y usted debería hacer exactamente lo mismo”. EFE

cll/jdm