Albares celebra la decisión de Sánchez: "Es buena para España y para la posición de liderazgo en Europa y el mundo"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha felicitado de la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no dimitir y ha defendido que será "buena" para la "posición de liderazgo" de España a nivel internacional. "Es una decisión que es buena para España, es buena para las políticas progresistas que él lidera y encarna y es buena para la posición de liderazgo de España en Europa y en el mundo", ha sostenido en declaraciones en el Senado, donde se ha hecho un receso en la Comisión de Exteriores ante la que comparecía para poder escuchar el anuncio de Sánchez. Albares se ha mostrado "feliz" por la decisión tomada por el presidente del Gobierno, a quien ha agradecido "el coraje personal y democrático" que ha mostrado pese a la "campaña de acoso" de la que es objeto desde hace años. El ministro de Exteriores ha defendido que no se puede tolerar que aquellos que no están en política, como la mujer y la familia del presidente, "se vean acosados, se vean atacados por bulos, por mentiras, por calumnias". "Estoy feliz porque hoy no ha triunfado la calumnia, no ha triunfado el bulo, no han triunfado los acosadores, no han triunfado los que creen que para ser mejor político hay que ser peor persona y hay que tratar al adversario como enemigo al que hay que destruir cueste lo que cueste a cualquier precio", ha resumido. En declaraciones al término de su comparecencia, Albares ha indicado que ha recibido mensajes de apoyo en estos últimos días de colegas europeos y también de alivio tras conocerse la noticia. El ministro ha incidido en que hoy supone un "punto de inflexión" y ha apostado por un "despertar cívico de la sociedad española". "Tiene que haber una respuesta colectiva, porque los acosadores siguen ahí, exactamente igual que hace cinco días", ha defendido. "Aquellos que hacen de su fondo de comercio la desinformación, el bulo, la mentira, siguen ahí, exactamente igual que hace cinco días. Y no van a querer cambiar", ha advertido, defendiendo que "tiene que ser nuestra resistencia colectiva, nuestra resistencia democrática, cívica, la que se enfrente a ellos". "El presidente del Gobierno ha demostrado un gran coraje democrático para ponerse al frente de ese movimiento", ha rematado".