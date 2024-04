Ábalos subraya la queja de Sánchez de que las víctimas de bulos deben demostrar su inocencia

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que tiene abierto un expediente de expulsión del partido, ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya quejado en su intervención de este lunes de que las víctimas de bulos. Ábalos tuvo que abandonar el Grupo Parlamentario Socialista y pasarse al Mixto después de que desde sus propias filas le animasen a dejar el escaño una vez que saltó el 'caso Koldo' que implicaba a su exasesor en el Ministerio Koldo García. Cuando hace dos meses compareció ante los medios para explicar su decisión, Ábalos denunció que quienes le animaron a dejar el escaño no le han sabido contestar cómo y cuando se le repararía su futuro después de su "cancelación civil" y "sacrificio público". Este lunes, tras la declaración institucional de Sánchez en la que anunció que continúa al frente del Gobierno tras varios días de reflexión, Ábalos ha recuperado una parte de su discurso y la ha colgado en un mensaje en X, recogido por Europa Press. Ábalos, que fue uno de los principales colaboradores de Sánchez desde su llegada a la secretaría general del PSOE en 2014, se ha centrado en la parte de la intervención del presidente en la que se queja de las mentiras que a su juicio han vertido contra él. "Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de derecho. Si, en definitiva, permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia", ha escrito rescatando las palabras del jefe del Ejecutivo. A continuación, sin hacer mención explícita a su propio caso, ha señalado que la política sin humanidad no es política y ha señalado que ahora hacen falta propuestas para defender la democracia y la convivencia con respeto ¡En ello me van a encontrar!, ha avanzado. "Se impone la realidad y la legitimidad. El presidente cumple con su mandato constitucional otorgado por parte de las Cámaras", ha indicado además después de que Sánchez anunciase que continúa como presidente.