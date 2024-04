Vilagrà dice que ERC defenderá "con uñas y dientes" referéndum, financiación singular y catalán

La vicepresidenta de la Generalitat y número 2 de ERC por Barcelona, Laura Vilagrà, ha asegurado este domingo que los republicanos defienden "con uñas y dientes" el referéndum, la financiación singular y el catalán. En un acto en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) junto a los diputados del Congreso Teresa Jordà y Gabriel Rufián y el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, Vilagrà ha reprochado a Junts haber impulsado políticas de austeridad. "Decían que eran el Govern de los mejores pero no hacían ni el mantenimiento de unas infraestructuras que nosotros hemos tenido que poner al día", y también ha criticado el funcionamiento de Rodalies, aunque ha dicho que se revertirá con el traspaso a la Generalitat. INTERPELAR A LOS CATALANISTAS Rufián ha afirmado que él busca interpelar a los catalanistas que dudan de la independencia: "Hay mucha gente que tiene sensibilidad catalanista, progresista, antifascista, pero que duda sobre la independencia. ¿Qué tenemos que hacer con esta gente? ¿Insultarles? ¿Obviarles? ¿Hacer ver que no existen, como hace según quién? Yo les interpelaré aunque no me aplauda nadie en según qué despachos". También se ha mostrado partidario de "una patria en la que nadie se más que nadie; en la que todos hereden derechos, y no solo unos cuantos, privilegios e, incluso, coronas". "EMPATÍA" CON SÁNCHEZ Jordà ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "toda su empatía" tras la denuncia de Manos Limpias a su mujer, pero le ha preguntado dónde estaba él cuando los líderes independentistas estaban en la cárcel y cuando marcharon al extranjero. "Illa se manifestaba con Sociedad Civil Catalana (SCC) y nosotros seguíamos defendiendo Cataluña", ha dicho en relación al candidato del PSC a las catalanas, Salvador Illa. Campuzano ha defendido el trabajo hecho por el Govern "con más maestros, más médicos y más mossos", y también con más plazas de residencias, más recursos para la dependencia y con la gratuidad de la educación infantil 0-3.