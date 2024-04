Urtasun ve buen primer paso que Puigdemont "admita que no ganará las elecciones"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha considerado un buen primer paso que el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, "admita que no ganará las elecciones", al asegurar en una entrevista de Europa Press que se ve con posibilidades de ser investido en segunda vuelta. Lo ha dicho este domingo en un acto de los Comuns en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ante unas 300 personas, con vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz; la candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, y los número 3 y 6 por Barcelona, Andrés García Berrio y Núria Lozano. El ministro ha afirmado que Puigdemont admite que no ganará las elecciones porque "el único Govern posible que hay en Cataluña en estos momentos es un Govern de izquierdas, es la única mayoría posible". NO ES UNA "COMPETICIÓN" También ha sostenido que no es el momento de una "competición de ver quién ha sido más atacado" con casos de 'lawfare', después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se haya retirado unos días a reflexionar su futuro tras la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez. Ha criticado que desde Junts dijeran que se debe salir llorado de casa, porque la política "debe ser humana", y ha subrayado que Sumar y los Comuns respetarán la decisión que tome Sánchez este lunes. Urtasun considera que hay tres maneras de afrontar esta situación: "La primera es pensarse que uno puede simplemente erigirse en un muro a la defensiva y esperar a que la oleada reaccionaria pase. Esto es algo que algunas veces el Partido Socialista ha querido hacer", ha lamentado. "A LA OFENSIVA" Ha explicado que otra opción es dar la batalla por perdida y pasar a ser una izquierda resistencialista --ha dicho textualmente--, y ha defendido una tercera vía, la que defienden Sumar y los Comuns: "A la ofensiva, ganando derechos, regulando el alquiler, aumentando el salario mínimo, enfrentando el cambio climático, gobernando con ambición". Ha subrayado que su formación no se conformará con ser espectadora del juego democrático como asegura que gustaría a algunos partidos: "Seguiremos siendo y somos protagonistas de los tiempos que estamos viviendo, aunque sean difíciles. En las próximas elecciones en Catalunya, si les molesta un gobierno de izquierdas, tendrán dos". Urtasun ha criticado que haya partidos que defiendan el desarrollismo de los años 90 mientras que los Comuns saben dibujar un futuro para Cataluña que lucha contra el cambio climático, y ha añadido que quien no entienda que este fenómeno no se puede ignorar "es alguien que no está preparado para gobernar la Cataluña del siglo XXI".