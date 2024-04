Unas 500 personas piden en Zaragoza parar la "máquina del fango" y muestran solidaridad con Sánchez

Una concentración organizada por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha reunido a unas 500 personas, según ha informado Policía Nacional, para reclamar parar la "máquina del fango", democratizar la justicia y mostrar solidariadad con la situación que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El presidente de la FABZ, Arturo Sancho, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que el objetivo de la movilización de este domingo, en la plaza del Justicia de Zaragoza, ha sido "canalizar el sentir de gente" y poder expresar su apoyo a la democracia, especialmente en unos días en los que "vivimos algo que no había sucedido nunca". "Ahora le toca a Pedro Sánchez, pero antes de él ha habido otros representantes políticos, militantes y activistas perjudicados por el 'lawfare' y la publicación de noticias falsas y sin contrastar en medios de comunicación", ha contado Sancho. El ataque al presidente del Gobierno de España ha sido "la gota que ha colmado el vaso y algo que no había ocurrido nunca", ha observado, para añadir que genera una "sensibilidad y atención mayor" por su cargo. No obstante, el presidente de la FABZ ha reconocido que se pretendía que la convocatoria fuese "más amplia y unitaria", incluyendo a partidos políticos y otros colectivos, pero la "premura y urgencia" no lo ha permitido. "Esto es el inicio y no acaba con la concentración, sino que hay que seguir empujando para profundizar en la democracia y en la necesidad de democratizar la justicia, algo que había que haber hecho hace muchos años", ha apuntado. MANIFIESTO Durante la concentración, se ha leído un manifiesto en el que han recordado que la sociedad lleva "mucho tiempo soportando con estupefacción la campaña de descrédito a la política y el ataque sistemático a quien la ejerce y la representa". Esta campaña, han seguido, "no persigue otra cosa que desplazar el lugar central de la decisión democrática, el Parlamento, sede de la soberanía popular, a lugares oscuros donde se planifica el ataque sistemático a las instituciones y se corrompe la democracia". Han culpado a "determinados poderes económicos, políticos y sociales" de lo ocurrido y han lamentado que "se han hecho fuertes en este panorama, haciendo del bulo y de la difamación su arma política, desprestigiando a representantes públicos, y desincentivando la participación de la ciudadanía en política". "Hoy le toca al presidente del Gobierno de España y a su familia, una situación inédita por quien es la figura atacada. Pero desgraciadamente esto no es nuevo, ya que en los últimos años hemos visto como se acosaba judicial, mediática o incluso físicamente a un vicepresidente, a varias ministras y ministros, a una vicepresidenta autonómica, a alcaldesas, alcaldes, consejeras autonómicas, diputados, concejales y partidos políticos", han criticado. Además, han reprobado que "la instrumentalización de la justicia como arma política también se emplea contra personas y colectivos que se movilizan, defienden sus derechos o simplemente expresan su opinión", lo que supone un "ataque" contra las libertades de expresión y reunión "al perseguir, censurar o encarcelar a titiriteros, raperos, artistas o manifestantes como el cercano y doloroso caso de nuestros vecinos, los seis de Zaragoza". "Es el momento de decir basta y desde los barrios de Zaragoza exigimos que no se dé un paso atrás en los derechos conseguidos, sino todo lo contrario, seguir avanzando hacia mayores cuotas de democracia, porque más de 45 años después de comenzar la Transición, todavía hay organismos en este país que tienen pendiente un camino que recorrer hacia ella".