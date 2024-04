Triplete del entrenador argentino Óscar Anaya, aún más líder en la tabla nacional

Madrid, 28 abr (EFE).- El argentino Óscar Anaya ha ensillado tres de los seis ganadores de la jornada de carreras de esta tarde en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, la octava de la actual temporada de primavera, y se consolida así como líder de la tabla de preparadores en España, ya con 32 primeros puestos y cerca de 275.000 euros en premios. “Roblón”, “Machu Picchu” y, en la carrera principal, “The Snapper” han sido sus tres ganadores.

“The Snapper” he protagonizado uno de los mejores remates de la reunión para superar en los 1.400 metros del premio Andrés Covarrubias al siempre cumplidor “Witiza”, que parecía vencedor a poco del poste en esta cita dotada con 12.000 euros para el vencedor. Borja Fayos ha montado al ganador.

En sendos hándicaps de 10.000 euros de bolsa, los triunfos han sido para “Machu Picchu” (en los 1.800 metros) y “Madrid” (en los 1.000 en línea recta) con las respectivas montas de Ricardo Sousa y Raúl Ramos.

Los potros no ganadores tenían una nueva oportunidad en el premio Ercolini, de 1.800 metros, donde “Rush in the City” dejaba su condición de ‘maiden’ con una buena conducción de Cristina Pérez.

“Roblón”, con el también argentino Nico Valle, y “Bribón”, con Jaime Gelabert, se anotaban los dos hándicaps de 1.500 metros.

La Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 7 – 8 – 1 – 6 – 9 – 10. En la Lototurf, el caballo vencedor es el 6.

La próxima semana se disputarán dos días de carreras en la capital de España, el festivo jueves 2 de mayo y el domingo 5. EFE

