Sumar, IU y Podemos liberan su agenda pública a la espera de la decisión del presidente

Sumar, IU y Podemos han liberado sus respectivas agendas este lunes, a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunique la decisión sobre si continuará en el cargo tras cinco días de reflexión. Las tres formaciones no han convocado sus habituales ruedas de prensa para valorar la actualidad política, pendientes del momento en el que el Jefe del Ejecutivo realice una comparecencia pública, algo que no figura en la agenda del Gobierno para este lunes. Por ejemplo, desde Sumar explican que mañana tratarán de concretar la celebración de la tradicional rueda de los lunes. A su vez, IU tampoco ha convocado comparecencias ante los medios al igual que en el caso de la formación morada. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también ha despejado su agenda pública ni tampoco hay actos previstos desde las carteras ministeriales del socio minoritario de la coalición. El sábado la también titular del Trabajo proclamó que "nadie va a doblegar al Gobierno" de coalición y demandaba una "ofensiva programática" como la forma adecuada de enfrentarse a los ataques de la derecha y la extrema derecha. Sánchez anunció el pasado miércoles mediante una carta a la ciudadanía, que publicó en la red social X, que cancelaba su agenda pública unos días para "reflexionar" sobre si debe continuar en su cargo después de que ese mismo día un juez de Madrid abriera diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias contra su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, debido a sus relaciones con empresas que han recibido fondos públicos. Asimismo, especificó que este lunes comparecería ante los medios para anunciar su decisión sobre si sigue o no al frente del Ejecutivo, si bien la hora de la comparecencia aún se desconoce y no figura entre las previsiones de la agenda para este lunes que ha publicado La Moncloa.