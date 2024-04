Puente asegura que Sánchez es "el puto amo" y cree que Feijóo "está detrás" de la estrategia de "socavar su vida"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el puto amo" y ha incidido en que "cree firmemente" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está detrás" de la estrategia de "socavar la vida personal" de Sánchez. Así lo ha declarado este domingo en el Congreso Nacional Extraordinario del PSdeG que se ha celebrado en Santiago de Compostela y en el que ha alertado de que hay "un riesgo muy serio" de que la democracia "se vea agredida". Óscar Puente ha cargado contra los partidos de derecha que, en sus palabras, realizan una "campaña feroz" contra Pedro Sánchez y ha apuntado que ve a Feijóo y "no puede evitar" recordar la época en el que el mandatario popular "hacia lo mismo con Emilio Pérez Touriño". "Estamos viendo hoy lo que vivisteis en Galicia en aquel momento y también las prácticas que aquí desarrollaron para retener el poder", ha lamentado. La derecha, ha continuado, lo que "considera" es que el "poder le pertenece" y, por lo tanto, cuando "no lo tiene" es porque alguien le "ha quitado lo que es suyo". "RENDIRSE NO ES UNA SOLUCIÓN" Por su parte, el secretario xeral electo del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también ha mostrado su apoyo a Sánchez y ha remarcado que "todos los socialistas" están viviendo "días muy difíciles". En este sentido, ha enviado un mensaje a Sánchez y es que "rendirse no es una solución". "Yo también lo pensé. Frente a esa política no se puede dar ni un paso atrás ni al lado. Hay que dar un paso al frente", ha zanjado Besteiro. Al inicio del acto, la alcaldesa de Betanzos que preside el Congreso Extraordinario, María Barral Varela, ha querido mandar un "mensaje de empatía" porque los socialistas gallegos "entienden por lo que está pasando" Sánchez. "Entendemos que diga basta ya. No se puede aguantar más. No hay ser humano que aguante lo que está aguantando Sánchez", ha lamentado, al tiempo que ha querido responder a la pregunta que el presidente del Gobierno hizo en la carta a la ciudadanía: "merece la pena". "Por la gente, por este país, por las compañeras que se dejaron la piel por la democracia de este país, por todas las medidas que este gobierno lleva aprobada. Merece la pena, Pedro", ha zanjado.