Pep Brocal dota de una elegancia de "film noir" al taxista Sandino de Carlos Zanón

Sergio Andreu

Barcelona, 28 abr (EFE).- El protagonista de 'Taxi', el 'thriller' de toques mitológicos de la novela de Carlos Zanón, es un hombre a la carrera, que huye de lo inmediato sin saber hacia dónde, un personaje al que el dibujante Pep Brocal ha dotado de un extra de elegancia de 'film noir' en la traslación a viñetas de este Ulises sobre ruedas.

José, 'Sandino' para los amigos que saben de su filia por The Clash, es un taxista melancólico, a quien, al contrario que en el famoso anuncio de BMW, no le gusta nada conducir, pero que se carga de excusas para no acabar su jornada y tener que volver a casa, porque sabe que allí le espera su mujer y una conversación que, sí o sí, acabará en ruptura.

Una odisea de siete días en los que Brocal no deja que este conductor huidizo le dé esquinazo en su hipnótico deambular por una Barcelona nocturna.

Sandino es "un lobo solitario" nacido en la Barcelona obrera, un aspirante a escritor, que apunta las frases más ocurrentes que oye a sus clientes, como un cura escucha a sus fieles en el confesionario.

"Es un hombre atacado por el insomnio, al que no le queda más remedio que ir noche y día con su taxi como si fuera un ataúd con ruedas", explica el dibujante a EFE acerca de una obra que combina las cuitas personales con una trama de tráfico de drogas y una inesperada pincelada de islamismo fundamentalista, todo impregnado de referencias cinematográficas ('La Dolce Vita', 'Taxi Driver'...) religiosas y literarias.

"Está ese Ulises perdido reencarnado en Sandino, Penélope que sería su mujer, Héctor, el Bar Olimpo, Jesús, el falso milagro... son como una especie de guiños al lector", comenta el autor.

'Taxi' sigue a Sandino por Barcelona, "un periplo de un lado a otro de la ciudad buscando las islas, como el personaje de 'la Odisea', islas que son aquí los apartamentos de las mujeres que conoce, que no son pocas", revela el dibujante sobre la depredadora adicción, afectiva y sexual del protagonista, que ha aniquilado su matrimonio.

Brocal (Terrassa, 1967) conocía a Zanón porque dibujó el cartel de una edición del BCNegra -cita literaria de la que el escritor es comisario- pero no había leído 'Taxi' cuando la editora de Salamandra Graphic, Catalina Mejía, le fue con el proyecto de adaptación.

"Como los retos me van y era una cosa que no había hecho nunca y me gusta experimentar, dije que sí", recuerda Brocal -autor de la premiada 'Inframundo' (Astiberri)- que asumió desde el principio que lo más complicado iba a ser el "trasvase" a viñetas, elegir qué material se quedaba fuera y cuál no, y, sobre todo, hallar el tono: "trabajar muy bien el personaje y encontrar ese clima".

Barcelona, omnipresente y reconocible a primera vista por los colores del taxi de Sandino -"inequívocamente, un distintivo de la ciudad"- es uno de los pilares de esta novela gráfica; otro sería, de forma paradójica para un soporte "mudo" como el cómic, la banda sonora que éste escucha mientras conduce pensando en todas las vidas que no va a vivir: The Clash o al Lou Reed de la Velvet Underground.

Más allá de unos intercambios de mails previos, Zanón dejó a Brocal el camino libre para que pudiera "trabajar cómodo", que afrontara la adaptación a su manera, que se apropiara de la historia.

"Luego, ya no estuvo presente y casi lo agradezco. Porque cuando trabajas con un material ajeno, es bueno tener espacio para hacértelo tuyo. A partir de los mismos ladrillos haces otro edificio", comenta el historietista, que puede estar tranquilo porque el escritor ha quedado satisfecho con el resultado final.

"Está contento. Es verdad que siempre me dice: 'me lo has hecho muy guapo'. Tiene un aire elegante que el original no desprendía. No fui consciente de haberle dado esa pátina elegante. Pero bueno, es algo que puede pasar en el trasvase al cómic", comenta sobre "su" Sandino dibujado.

Brocal tiene entre manos en estos momentos dos proyectos profesionales, un cómic de no ficción, sobre la figura de Caritat del Río, madre de Ramón Mercader, el comunista barcelonés que pasó a la historia por asesinar a Leon Trotski, y en paralelo trabaja en una historia más personal sobre la vida un dibujante, en la que, obviamente, incorporará sus propias experiencias, aunque con un tono, adelanta, algo más grotesco. EFE

saf/hm/ros

(foto) (vídeo)