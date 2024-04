Ortuzar cree que si Sánchez dimite los partidos que "sostienen" al Gobierno estarían de acuerdo en "prolongar su vida"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta la dimisión los partidos que están "sosteniendo" el Ejecutivo estarían de acuerdo en "prolongar la vida de ese Gobierno el tiempo necesario para hacer las elecciones, si hubiera que hacerlas, en un tiempo político más propicio que finales de julio". En sendas entrevistas a El Correo y Deia, el representante jeltzale analiza la situación generada en el Estado tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suspender su agenda hasta este lunes y plantearse su continuidad, tras la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez. A su juicio, cuando el presidente redacta la carta y se da cinco días, "está más en irse que en quedarse y está dando tiempo a su partido para que reaccione". "Me da la sensación, por pura intuición, de que Sánchez entró al proceso pensando en la dimisión. Cómo va a salir, no lo sé. Pero está dando un plazo a su partido para que pueda reaccionar", argumenta. Tras advertir que hasta el 30 de mayo no se podrían convocar elecciones, y estas no podrían ser hasta el 25 de julio, Ortuzar considera que los partidos que están ahora "sosteniendo" el Ejecutivo estarían "de acuerdo en prolongar la vida de ese Gobierno el tiempo necesario para hacer las elecciones, si hubiera que hacerlas, en un tiempo político más propicio que finales de julio". "A nadie nos interesan unas elecciones en julio. No creo que fuera nada difícil llegar a un acuerdo para que las elecciones sean cuando tengan que ser. Incluso podría mantenerse la legislatura. Si el Gobierno fuera capaz de sacar adelante un Presupuesto, ¿por qué no? Pero es verdad que está Cataluña de por medio", añade. PNV-PSE Por otro lado, rechaza que lo que está sucediendo en el Estado afecte al calendario para negociar un Gobierno entre PNV y PSE y cuyas conversaciones arrancan este lunes. "Tradicionalmente donde más tiempo hemos necesitado siempre ha sido en el programa, no en el reparto o en la estructura. Somos dos partidos sólidos que tenemos fortaleza ideológica y hay tres o cuatro sitios en los que rozamos. Hay que darle grasa para que no chirríe", señala. En este contexto, resalta que la finalidad del proceso es sacar un gobierno adelante y advierte que hay que conformarlo "cuanto antes y dejar todo zanjado antes del verano". Además, considera que con los resultados de este pasado domingo la sociedad vasca ha dado al PNV "una oportunidad, otra bola de partido para poder relanzar el proyecto político en buenas condiciones". Asimismo, asegura que el nacionalismo del siglo XXI tiene que darse cuenta de los contornos en los que se mueve. "En nuestro caso, en el contorno internacional de Europa. El tiempo está dando la razón a la estrategia gradualista del PNV, en la que la independencia se mide más por la no dependencia que por poner una fecha a cuándo hacemos un referéndum. Esa evolución día a día, paso a paso, hace que la gente no sienta la necesidad de plantearse las cosas al todo o nada", indica.