Mazón, sobre la futura decisión de Sánchez: "No hago quinielas, no hago el ridículo"

El 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, preguntado por la decisión sobre su continuidad en el cargo que anunciará este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido: "No hago quinielas, no hago el ridículo". Así se ha manifestado Mazón este domingo, en declaraciones a los medios, tras asistir a la salida de la primera etapa de La Vuelta Femenina 24 by Carrefour. El jefe del Consell ha asegurado no tener "ningún tipo de expectativa con respecto a lo que haga Sánchez". "Lo único que quiero del presidente Sánchez es que menos reflexionar sobre su vida y más reflexionar sobre España". "Y sobre todo más reflexionar sobre la Comunitat Valenciana que hace mucho tiempo que se olvidó de ella, de otras cosas se ve que no se olvida", ha concluido.