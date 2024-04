Márquez: "No ha sido una carrera perfecta"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 28 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) volvió a subir al segundo peldaño del podio 558 días después de hacerlo en el circuito australiano de Phillip Island en 2022.

"Hubiera firmado mi podio aquí en Jerez, delante de toda la afición, ha sido súper especial esa vuelta de honor, pero no ha sido una carrera perfecta porque en esas cinco primeras vueltas soy humano y me ha pesado el error de ayer", dijo.

"Me ha pesado ese error, iba tenso, no acababa de ir, y he perdido posiciones, eso me ha hecho perder la posibilidad de liderar toda la carrera y de hacer mi ritmo constante, pero contento, contento de cómo ha ido todo en general, y contento de haber luchado con el referente de Ducati hasta la última vuelta", reconoció Márquez.

"Si no me hubiera caído ayer, o no viniera de dos caídas consecutivas en carrera, quizás hubiera cambiado un poquito la película, pero soy humano y reconozco que iba tenso, iba muy tenso, he visto muchas caídas en Moto2 y hasta que no he cogido bien el ritmo, luego...", continuó Márquez.

"Lo importante es que cuando he pasado a Bezzecchi he tenido ritmo para coger a Pecco, he tenido ritmo para pasarlo, pero esta vez lo he visto a tiempo, que venía fuerte por dentro y todo y así hemos tenido un contacto fuerte, pero he decidido abortar y levantar bruscamente la moto porque me ha venido el flash de Valencia", explicó Márquez.

Márquez se deshizo en elogios para el público de Jerez: "el público de diez. La imagen de las 6 y media de la mañana, en Nieto-Peluqui, encendiendo los flashes de los móviles, la vuelta de honor, Nieto-Peluqui, hemos arrancado una valla con los aficionados, la hemos partido, se me ha hecho muy corta, se me ha hecho muy corta...".

"Ojalá lleguen más momentos así. Aquí empezó mi mal sueño y esperemos que aquí salgamos de esa espiral negativa, aún no hemos salido, aún está ahí que pesa, pero mentalmente cada vez hay más confianza, y esa confianza te hace probar cosas como la que he probado hoy en las últimas vueltas", aseveró el ocho veces campeón del mundo.

"Ya lo dije en Austin, disfruté muchísimo pese al problema, y aquí otra vez; disfruté ayer, he disfrutado hoy, he disfrutado todo el fin de semana, y si eres feliz te salen las cosas mucho mejor, soy consciente de que vendrán circuitos que nos van a costar bastante más, pero ahí tocará sufrir, y apretar en los circuitos que se nos dan mejor", insistió.

"Hoy sólo he ganado, hoy he ganado, he ganado en mi plan, en el trayecto que tengo en mi cabeza, y está cada vez mejor, lo dije ayer, y no sabía lo que iba a pasar hoy, hice dos carreras constantes, en Portimao nos caímos pero no fue culpa mía, y en Austin subimos un puntito, ahora falta mantener este puntito, con la constancia necesaria".

"He hecho un inicio de campeonato pésimo y estamos sólo a 32 puntos, eso significa que se está rodando muy al límite, que va a haber muchos más ceros, lógicamente los dos ceros que he tenido yo son de esos que dan rabia, porque si haces un cero por ir pasado de vueltas, vale, pero no han sido de esos", explicó.

"Intentaremos mantener la calma, saber sufrir cuando se tenga que sufrir, y saber aprovechar los momentos, pero para mí ya es un orgullo poder estar batallando de tú a tú, con las mismas armas, con los líderes de Ducati", dijo Márquez. EFE

