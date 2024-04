La comisión del Senado del caso Koldo continúa esta semana con la comparecencia de Santos Cerdán

La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' continúa esta semana su ronda de comparecencias y por ella pasará el lunes la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, mientras que el martes será el turno del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Esta comisión encara su segunda semana de comparecencias después de que ya hayan desfilado por ella el propio Koldo García, el exministro de Sanidad Salvador Illa, su ex jefe de gabinete, Víctor Francos, y un ex alto cargo del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Y esta semana será el turno de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que ya compareció la semana pasada en la comisión del Congreso sobre la compra de mascarillas, además del 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán. Santos Cerdán proviene del PSOE de Navarra, federación a la que también perteneció el ex asesor de Ábalos que da nombre a esta comisión de investigación. Este es uno de los principales motivos que alegan desde el PP para citarle en este foro, aunque el PSOE rechaza cualquier vinculación para llamarle a comparecer y creen que se extralimita del objeto inicial de la comisión. EL TRIBUNAL DE CUENTAS POR DUPLICADO La presidenta del Tribunal de Cuentas comparecerá este lunes en la comisión de investigación del Senado después de que hiciera lo propio la semana pasada en la comisión del Congreso, como ocurrirá con muchos intervinientes que están citados en ambos foros. Desde el Congreso, el PP puso en cuestión la labor del Tribunal de Cuentas al vigilar los contratos de material anticovid firmados en la pandemia, llegando a afirmar que la institución se ha dedicado a "blanquear irregularidades groseras" e incluso a "dar la enhorabuena" a sus autores. Por su parte, Enriqueta Chicano defendió que sus fiscalizaciones han sido "extensas, técnicamente fiables y rigurosas" realizadas por "cientos de servidores públicos, auditores, letrados y funcionarios de todo tipo". Mientras se realizaron fiscalizaciones, las Cortes renovaron el Tribunal en 2021, pero el nuevo pleno hizo suyo el trabajo de sus antecesores y los siete informes se aprobaron por unanimidad. KOLDO ARRANCÓ LAS COMPARECENCIAS El encargado de abrir la ronda de comparecencias en la comisión de investigación del Senado fue el propio Koldo García, que acudió a la Cámara Alta el pasado lunes por la mañana después de varios intentos infructuosos por localizarle. Como era de esperar, Koldo García se acogió a su derecho a no declarar en la comisión alegando que está siendo investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional. Eso sí, también quiso defenderse ante diferentes preguntas de los grupos y aseguró que ha trabajado toda su vida y ha hecho "lo correcto". Ese mismo lunes por la tarde, la comisión de investigación acogió la comparecencia del que fuera director de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, Víctor Francos, que admitió que se reunió en dos ocasiones con Koldo García para hablar de material sanitario y otra vez en relación a un sistema de 'software', aunque sostuvo que en ninguno de estos encuentros le pidió ningún "atajo" en las contrataciones. Ante preguntas del PP, Víctor Francos admitió que en uno de sus tres encuentros que mantuvo con Koldo García el mismo Salvador Illa le avisó de que le iba a contactar, aunque no aclaró a qué reunión se refería. ILLA DIO NUEVOS DATOS Las comparecencias continuaron el pasado miércoles, cuando desfiló por el Senado el que fuera ministro de Sanidad durante los primeros meses de la pandemia, Salvador Illa, que dio nuevos datos de su encuentro con Koldo García. Según desveló Illa, Koldo García se presentó en el Ministerio de Sanidad sin cita previa, le recibió por ser asesor de otro ministro (José Luis Ábalos) y cuando vio que estaba promocionando a una empresa para comprar material anticovid, le remitió a su jefe de gabinete, Víctor Francos. La reunión duró "unos minutos" y no se le compró nada, reiteró. Y en la sesión del jueves, la que fuera directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia durante la pandemia, Patricia Lacruz Gimeno, aseguró que Illa nunca le derivó ningún encuentro con Koldo. Asimismo, dijo desconocer si habían llegado ofertas al canal de comunicación del Ministerio de la empresa vinculada a la trama, ya que a ella personalmente no se le remitió nada de esta entidad.