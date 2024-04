Kameron Taylor: "Queremos ganar más"

Redacción deportes, 28 abr (EFE).- Kameron Taylor, jugador estadounidense del Unicaja de Málaga, dijo tras conquistar la primera Liga de Campeones del club que los jugadores no se conforman con ese éxito y ahora quieren lograr más triunfos.

"Queremos ganar más", confesó tras derrotar en la final al Lenovo Tenerife por 75-80 y lograr su primer título con el equipo andaluz, al que llegó el pasado verano en sustitución de Dario Brizuela.

"Mentiría si dijese que me esperaba esto, pero cuando la temporada ha ido avanzando las expectativas fueron aumentando. Llegué con miedo, era el nuevo chico, no sabía cómo me iban a aceptar, pero como todo el mundo puede ver las cosas están yendo muy bien y me acogieron con los brazos abiertos. El staff y los compañeros son geniales", explicó a 101TV.

Preguntado por el futuro, fue claro: "Ahora solo queremos celebrarlo esta noche, llegar a casa y al Carpena y celebrarlo con los aficionados, solo estoy enfocado en eso ahora". EFE

asc